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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अब पहले ही लागू होगा GRAP, AQI बढ़ने का नहीं इंतजार

दिल्ली में अब पहले ही लागू होगा GRAP, AQI बढ़ने का नहीं इंतजार

दिल्ली-एनसीआर में अब हवा के खराब होने का इंतजार किए बिना ही पहले ही GRAP के चरणों को लागू किया जाएगा ताकि प्रदूषण बढ़ने की संभावना को कम किया जा सके. इस संबंध में CAQM ने एक एडवाइजरी भी जारी की है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 30 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण अब AQI तय सीमा तक पहुंचने से पहले भी लागू किए जा सकेंगे. इस संबंध में 28 सितंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक संपन्न हुई और उसके बाद एडवाइजरी जारी कर GRAP के चरणों में किए गए बदलावों और हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर जानकारी दी गई है. यही नहीं GRAP के विभिन्न स्टेजों में बदलावों के तहत धूल नियंत्रण के नियमों को और सख्त बनाया गया है. संशोधित GRAP में चार चरणों के तहत कुल 48 एक्शन को शामिल किया गया है. 

सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी CAQM के मेंबर सेक्रेटरी डॉ. एसडी अत्री ने भी दी है. उन्होंने बताया कि GRAP के चार चरण जोकि AQI के अलग-अलग स्तर पर तय किए गए हैं, उनमें थोड़े बदलाव किये गए हैं.

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क्यों किए गए GRAP के चरणों में बदलाव?

डॉ. एसडी अत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, "GRAP में संशोधन किया गया है और निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से संबंधित निर्देशों में बदलाव किया गया है. अगर  AQI 201–300 के बीच हो तो GRAP का स्टेज I लगता है, AQI 301–400 हो तो स्टेज II लगता है, AQI 401–450 के बीच हो तो स्टेज III लगता है और AQI 450 से अधिक हो तो स्टेज IV का GRAP लगता है." उन्होंने बताया कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि प्रदूषण बढ़ने का इंतजार करने की बजाय उससे पहले ही आवश्यक कदम उठाये जाएं ताकि हवा की गुणवत्ता खराब होने से पहले ही उसपर नियंत्रण किया जा सके.

डॉ अत्री ने आगे कहा, "GRAP के चरणों में मुख्यत पर दो काम हमने किये हैं, जैसे कुछ एक्शन जो स्टेज II में थे, जैसे इंटर सिटी बस का मूवमेंट हमने इसके निर्देशों के अनुसार बदलाव किए हैं. NCR क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के लिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, 15 दिनों के भीतर, स्व-प्रमाणित रिपोर्टिंग जैसे उपायों को लागू करना जरूरी होगा."

अब पहले चरण से ही लागू होंगी बसों पर पाबंदी

दरअसल, 28 सितंबर को CAQM के पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए मौजूदा GRAP शेड्यूल में बदलावों को मंजूरी दे दी गई. संशोधित GRAP शेड्यूल में किए गए बदलाव के तहत स्टेज-II में दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों (BS-IV और उससे नीचे के मानक) तथा डीजल जनरेटर सेट पर जो पाबंदियां लगाई जाती थीं, उसे अब स्टेज-I (AQI 201-300) में शिफ्ट कर दिया गया है. 

स्टेज-III और स्टेज-IV क्या-क्या बदलाव?

स्टेज-III और स्टेज-IV में किया गया है. पहले ये दोनों स्टेज लागू होने के बावजूद जरूरी सामान (जैसे फल, दूध आदि) ले जाने वाले BS-IV और उससे नीचे के मानक वाले मालवाहक वाहनों को छूट मिलती थी, लेकिन अब इसपर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. 

इसके अलावा स्टेज-III के एक्शन नंबर 1 में किया गया है. नए बदलाव के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली कारों पर प्रतिबंध अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के साथ-साथ सोनीपत जिले में भी लागू किया जाएगा. 

नए बदलाव के तहत अब स्टेज-III लागू होने पर अब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले BS-IV और उससे कम मानक हल्के और मध्यम मालवाहक वाहनों (LGVs/MGVs) के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, स्टेज-III के सख्त प्रतिबंधों के दौरान भी कुछ ढील दी गई है, जिसमें सड़कों के गड्ढों की मरम्मत शामिल है.

सिटिजन चार्टर में भी किए गए बदलाव

इसके अलावा GRAP के हर स्टेज के तहत सिटिजन चार्टर में अतिरिक्त कार्यों (क्या करें और क्या न करें) में भी बदलाव किए गए हैं और कुछ नए निर्देश जोड़े गए हैं. अब, संशोधित GRAP शेड्यूल में कुल 48 एक्शन  (स्टेज-I: 25, स्टेज-II: 8, स्टेज-III: 10, स्टेज-IV: 5) तय किए गए हैं.

निर्माण स्थलों की मॉनिटरिंग सिस्टम का दायरा बढ़ा

इसके अलावा आयोग ने NCR में निर्माण और विध्वंस (C&D) साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों की वेब पोर्टल-आधारित निगरानी को मजबूत किया है. अब निर्देश नंबर 11-18 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत मौजूदा वेब-पोर्टल रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम का दायरा बढ़ाकर इसे नगर पालिका की सीमाओं के बाहर के शहरी इलाकों, नियंत्रित क्षेत्रों, औद्योगिक विकास क्षेत्रों और हाईवे कॉरिडोर जोन तक लागू कर दिया गया है.

स्कूल-कॉलेज के खेलकूद आयोजनों को लेकर भी बदलाव

इसके अलावा आयोग ने सर्दियों के मौसम में होने वाले स्कूल-कॉलेज के खेलकूद आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. एडवाइजरी में कहा गया है कि NCR में नवंबर-दिसंबर में होने वाली फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का समय उस इलाके में हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और खासकर छात्रों की सेहत की सुरक्षा को देखते हुए आयोजित किए जाएं. इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर आवश्यक कदम कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 30 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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