जब दिल्ली की हवा 'खराब' से 'बहुत खराब' और फिर 'गंभीर' होती है, तो सरकार GRAP का स्टेज बढ़ा देती है. हर स्टेज के साथ नए प्रतिबंध लगते हैं, जैसे- कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रकों की एंट्री पर रोक और ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम. लेकिन जो बात कोई नहीं बताता, वो यह है कि GRAP सिर्फ एक पर्यावरणीय आपातकालीन योजना नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर हर साल एक बड़ा आर्थिक झटका भी है. 2026 में CAQM ने GRAP को संशोधित किया है, जिसमें कुल 48 एक्शन पॉइंट्स हैं.

इस बार हम सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं गिनाएंगे. हम यह समझेंगे कि ये स्टेज कब लागू होते हैं, क्या-क्या बदलता है और इनका असली खर्च किसे उठाना पड़ता है...

GRAP स्टेज क्या होता है और इसके नियम क्या हैं?

हवा में प्रदूषण की जांच करने के लिए इसे 4 स्टेज में बांटा गया है. हर स्टेज के लिए पैमाने और उपाय तय हैं. इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं, जिसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है. इसके आधार पर प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है.

GRAP के 4 स्टेज...









वहीं, हवा को प्रदूषित करने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 जिम्मेदार होते हैं. यही इंसानी शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज के पार्टिकल्स को PM 2.5 कहते हैं. 2.5 से 10 माइक्रोन साइज वाले पार्टिकल्स PM 10 कहलाते हैं. यह इतने छोटे होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद एल्वियोलर बैरियर पार करके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं. इसके बाद यह ब्लडस्ट्रीम में शामिल होकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं.

GRAP का 'असली बिल' कौन भरता है?

यहीं से वो कहानी शुरू होती है, जो हर एक्सप्लेनर में नहीं मिलती. GRAP के नियम कागज पर बहुत साफ दिखते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा बोझ उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास काम बंद होने का कोई विकल्प नहीं होता है:

कंस्ट्रक्शन मजदूर: ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, जब स्टेज-III या IV लागू होता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो जाती हैं, तो दिल्ली-NCR में 5 लाख से 10 लाख तक रोजनदारी मजदूर बिना काम और बिना वेतन के घर बैठ जाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कई के पास 3,000 रुपए का किराया देने तक के पैसे नहीं होते और खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है. सरकार ने 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही लोगों तक ही मदद पहुंच पाई थी.

ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, जब स्टेज-III या IV लागू होता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो जाती हैं, तो दिल्ली-NCR में 5 लाख से 10 लाख तक रोजनदारी मजदूर बिना काम और बिना वेतन के घर बैठ जाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कई के पास 3,000 रुपए का किराया देने तक के पैसे नहीं होते और खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है. सरकार ने 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही लोगों तक ही मदद पहुंच पाई थी. छोटे कारोबारी: ट्रांसपोर्टर, दुकानदार और छोटे ठेकेदार हर साल GRAP के चलते भारी नुकसान उठाते हैं. व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, अचानक लगने वाले प्रतिबंधों से छोटे कारोबारियों और रोजनदारी मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि GRAP-IV के हर दिन के काम बंद होने से प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 3 से 4 दिन की देरी हो जाती है, क्योंकि मजदूर भाग जाते हैं और दोबारा काम शुरू करने में समय लगता है.

ट्रांसपोर्टर, दुकानदार और छोटे ठेकेदार हर साल GRAP के चलते भारी नुकसान उठाते हैं. व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, अचानक लगने वाले प्रतिबंधों से छोटे कारोबारियों और रोजनदारी मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि GRAP-IV के हर दिन के काम बंद होने से प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 3 से 4 दिन की देरी हो जाती है, क्योंकि मजदूर भाग जाते हैं और दोबारा काम शुरू करने में समय लगता है. जुर्माना वसूल ही नहीं होता: GRAP के तहत प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली नगर निगम (MCD) के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2024 में 5.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन सिर्फ 45 लाख रुपए ही वसूल हो पाए. 2025 में 5.5 करोड़ का जुर्माना लगा, लेकिन वसूली सिर्फ 33 लाख रुपए हुई. यानी कागज पर सख्ती है, लेकिन जमीन पर उसका असर लगभग जीरो है. विपक्षी दलों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि GRAP-IV के दौरान पुलिस को रिश्वत देकर प्रतिबंधित ट्रकों को दिल्ली में घुसाया जा रहा है.

2026 में GRAP कैसे बदल गया है?

इस साल CAQM ने GRAP में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा 'फ्रंट-लोडेड' हो गया है. यानी सख्ती शुरुआत में ही शुरू हो जाती है. डीजल जनरेटर और पुरानी बसों पर रोक अब स्टेज-I में ही लग जाती है, जबकि पहले यह स्टेज-II में आती थी.

सिटीजन चार्टर में भी बदलाव किए गए हैं. पहले जहां 22 पॉइंट थे, अब 34 पॉइंट कर दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को साफ पता हो कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि कुल एक्शन पॉइंट्स की संख्या 48 हो गई है, जो दिखाती है कि सरकार अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि पहले से तैयार रहना चाहती है.

GRAP का खामियाजा सबसे कमजोर आदमी पर

यह सच है कि GRAP के बिना दिल्ली की हवा और भी जहरीली हो जाएगी. सिर्फ स्टेज बढ़ाना और प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है. असली सवाल यह है कि क्या सरकार उन लोगों की मदद कर रही है जिनकी रोजी-रोटी इन प्रतिबंधों से बंद हो जाती है? जब 10 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएं और मुआवजा कुछ ही लोगों तक पहुंचे, तो GRAP एक 'सामाजिक संकट' बन जाता है.

दिल्ली की हवा साफ करनी है तो GRAP के साथ-साथ एक 'सोशल GRAP' भी चाहिए. जो मजदूरों को मुआवजा दे, छोटे कारोबारियों को सहारा दे और नियमों का पालन सुनिश्चित करे.