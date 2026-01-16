हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू, इन गाड़ियों की एंट्री पर बैन, वर्क फ्रॉम होम पर भी अपडेट

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू, इन गाड़ियों की एंट्री पर बैन, वर्क फ्रॉम होम पर भी अपडेट

By : बलराम पांडेय | Updated at : 16 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है

निर्माण और तोड़फोड़ कार्य (Construction/Demolition) पर रोक

सिर्फ ज़रूरी और सरकारी परियोजनाओं को छूट

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध.

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है.

सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है.

कोयला, लकड़ी, डीज़ल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती.

सरकारी और निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है.

गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोकलगाई जा सकती है .

15 जनवरी को शाम 4 बजे AQI 343 था, जो आज 4 बजे बढ़कर 354 पहुंच गया

IMD और IITM के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में AQI 400 के पार जाकर ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकता है.

बिगड़ती हवा को देखते हुए CAQM की GRAP सब-कमेटी ने पूरे NCR में GRAP स्टेज-3 (गंभीर) लागू करने का फैसला किया है.

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 16 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
बॉलीवुड
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Mumbai BMC Election Results 2026 Updates: 29 में से 23 निकायों पर BJP की जीत? | NCP | UBT
Mumbai BMC Election Results 2026: BMC में टीम बीजेपी बहुमत के पार..स्ट्राइक रेट सबसे हाई | NCP | UBT
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : मुंबई BJP दफ्तर में फडणवीस के स्वागत की तैयारी
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बोली BJP, नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई | Mumbai
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बोली BJP, नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
बॉलीवुड
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
यूटिलिटी
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
क्या यूपी वाले दिल्ली में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या हैं योजना के नियम?
शिक्षा
बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश
बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स जान लें जरूरी निर्देश
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Embed widget