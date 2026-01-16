दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू, इन गाड़ियों की एंट्री पर बैन, वर्क फ्रॉम होम पर भी अपडेट

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है

निर्माण और तोड़फोड़ कार्य (Construction/Demolition) पर रोक

सिर्फ ज़रूरी और सरकारी परियोजनाओं को छूट

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध.

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है.

सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है.

कोयला, लकड़ी, डीज़ल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती.

सरकारी और निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है.

गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोकलगाई जा सकती है .

15 जनवरी को शाम 4 बजे AQI 343 था, जो आज 4 बजे बढ़कर 354 पहुंच गया

IMD और IITM के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में AQI 400 के पार जाकर ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकता है.

बिगड़ती हवा को देखते हुए CAQM की GRAP सब-कमेटी ने पूरे NCR में GRAP स्टेज-3 (गंभीर) लागू करने का फैसला किया है.

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.