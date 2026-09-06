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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसे पर अभिजीत दीपके के दावे को केंद्र सरकार ने बताया गलत, किया फैक्टचेक

सत्य निकेतन हादसे पर अभिजीत दीपके के दावे को केंद्र सरकार ने बताया गलत, किया फैक्टचेक

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत के हादसे पर कई गलत दावे भी किए जा रहे हैं. ऐसे ही कुछ दावों को केंद्र सरकार ने खारिज किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 09:41 PM (IST)
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दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही पांच मंजिला इमारत ढहने से तीन लोगों की मौत के बाद रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की.

अब उनकी पोस्ट का सरकार ने फैक्ट चेक किया है. पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक विंग ने एक पोस्ट में कहा कि - सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई है . पीआईबी ने कहा कि  यह दावा  गुमराह करने वाला है .

पीआईबी ने कहा कि जो बिल्डिंग गिरी, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में स्थित एक प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन थी . गिरी हुई बिल्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस का हॉस्टल नहीं थी . ऐसे दावों पर भरोसा करने या उन्हें शेयर करने से पहले हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोतों से उनकी पुष्टि करें .

अभिजीत दीपके ने क्या लिखा था?

बता दें दीपके ने ‘एक्स’ पर कहा कि मोदी ने एक दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया था और राजनीतिक भाषण दिया था तथा ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन देश के शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में बहुत कम बात की. उन्होंने कहा, 'आज डीयू के दक्षिणी परिसर के नजदीक छात्रावास की एक इमारत ढह गई और आशंका है कि कई छात्र मलबे के नीचे फंसे हैं.' दीपके ने सवाल किया कि खराब बुनियादी ढांचे की कीमत आखिर छात्रों को कब तक चुकानी पड़ेगी.

Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट

उन्होंने कहा, 'देखभाल और सहायता के अभाव में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों की मौत हो रही है और राष्ट्रीय राजधानी में पढ़ने वाले छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं.' उन्होंने छात्रों के लिए सुरक्षित कक्षाओं, सुरक्षित छात्रावासों और बुनियादी सुविधाओं की मांग की. दीपके ने सवाल किया, 'क्या यह मांग वाकई इतनी ज्यादा है?' उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और बताएंगे कि यह इमारत कैसे ढही?

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 09:41 PM (IST)
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