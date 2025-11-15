दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की दुकानों के संचालन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने सभी 4 नगर निगमों को परामर्श जारी किया है. इसमें साफ कहा गया है कि शराब की दुकानों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए. सरकार का यह कदम नरेला में सामने आए शराब मिलावट के मामले के बाद उठाया गया है.

नरेला की दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा

दरअसल, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) की ओर से चलाई जा रही नरेला स्थित एक शराब की दुकान में कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया. आरोप है कि वहां महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी भरकर बेचा जा रहा था.

जिसके बाद सरकार को तुरंत एक्शन मोड में आना पड़ा. यह मामला सामने आते ही शराब खरीदने वाले आम लोगों के बीच चिंता बढ़ गई कि आखिर उन्हें असली शराब मिल भी रही है या नहीं.

मिलावट पर कड़े कानून, सरकार ने दिलाई याद

परामर्श में सरकार ने यह भी याद दिलाया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत शराब में मिलावट करना या किसी तरह का हानिकारक पदार्थ मिलाना एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

सरकार का कहना है कि बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जरूरी है कि दुकानें चलाने वाली एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं.

परामर्श में निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानों का संचालन करने वाली सभी सरकारी एजेंसियां दुकानों की नियमित जांच करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकानों में न तो मिलावट हो और न ही ग्राहक को गलत या घटिया क्वालिटी की शराब दी जाए. इसके साथ ही ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता नहीं

सरकार ने साफ कहा है कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शराब दुकानों पर मिलावट या धोखाधड़ी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी है.

इसलिए सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान के कामकाज की निगरानी बढ़ाई जाए, स्टाफ पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट किया जाए.