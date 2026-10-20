दिल्ली: प्रदूषण के खिलाफ सरकार एक्शन में, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची तो प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है. प्रदेश सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी नियमों की निगरानी को बढ़ा दिया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया.

उन्होंने इस इलाके में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की अचानक जांच की और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वास्तव में इस निरीक्षण का उद्देश्य ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) और विंट एक्शन प्लान के तहत जारी किए गए निर्देशों सही से पालन हो रहा या नहीं इसकी जांच करना था.

लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन

इस दौरान सिरसा ने ऊंची इमारतों, वाणिज्यिक परिसरों, बड़े होटलों और विभिन्न निर्माण स्थलों में लगाए गए एंटी-स्मॉग गन और वॉटर मिस्ट सिस्टम की जांच की कि वो सही तरीके से संचालित हो रहे हैं या नहीं. एंटी-स्मॉग गन और वॉटर मिस्ट सिस्टम का उद्देश्य धूल के कणों हवा में फैलने से रोकना या उसे बाहर जाने से रोकना है. मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो इमारते नियमों का पालन नहीं कर रहे या निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. मंत्री ने साफ किया है कि इस संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ऊंची इमारतों पर खास नजर

दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी निर्धारित की कमर्शियल, संस्थागत और हॉस्पिटैलिटी, जैसे होटल और बैंक्वेट हॉल की इमारतों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य होगा. ग्राउंड फ्लोर के साथ 5 मंजिला या उससे अधिक ऊंची इमारतों और 3000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाली इमारतों की निगरानी को सख्त कर दिया गया है.

इसके अलावा निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल हवा में फैलने से रोकने के लिए चारों ओर उचित ऊंचाई की टिन शेड या बैरिकेडिंग लगाना अनिवार्य किया गया है. निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे रेत, सीमेंट, मिट्टी को तिरपाल से सही तरीके से ढकना अनिवार्य होगा.

1 नवंबर से किन वाहनों पर प्रतिबंध

सिरसा ने बताया कि दिल्ली में बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर एक नवंबर से निर्धारित प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. साथ ही उन्होंने वाहन के मालिकों से अपील की है कि वो अपने साथ ध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जरूर रखें.