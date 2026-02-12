दिल्ली में कार से मिले 3 शवों के मामले में गाजियाबाद से आरोपी अरेस्ट, परिवार बोला- 'वो बेकसूर'

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के विजय नगर फेस–2, जैतून अब्बासिया मस्जिद के पास रहने वाले सूफी कमरुद्दीन को दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में तीन लाशें मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की यह कार्रवाई देर रात की गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई.

देर रात छत के रास्ते पहुंची पुलिस

परिवार का कहना है कि पुलिस रात में घर पहुंची और छत के ऊपर चढ़कर पड़ोसी के मकान से दरवाजा खुलवाया. इसके बाद सूफी कमरुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया.

घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू ने बताया कि सिर्फ उनके ससुर ही नहीं, बल्कि परिवार के कुछ अन्य पुरुष सदस्यों को भी पुलिस साथ ले गई है. पुलिस ने बस इतना बताया कि हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है.

परिवार का दावा- 'वो बेकसूर हैं'

पुत्रवधू का कहना है कि उनके ससुर बीते करीब 15 साल से इसी घर में परिवार के साथ रह रहे हैं. उनका काम ताबीज बनाना और बच्चों के पीलिया जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करना था.

परिवार का साफ कहना है कि उनका इस तरह के किसी आपराधिक मामले से कोई लेना-देना नहीं है. गिरफ्तारी के बाद से परिवार की उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई है. पुलिस की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.



इस घटना के बाद मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. पड़ोसी ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं. परिवार के सदस्य भी कैमरे पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं हैं. तस्वीरों में वही घर नजर आता है जहां सूफी कमरुद्दीन कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी. परिवार का लगातार कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है.