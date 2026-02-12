हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कार से मिले 3 शवों के मामले में गाजियाबाद से आरोपी अरेस्ट, परिवार बोला- 'वो बेकसूर'

दिल्ली में कार से मिले 3 शवों के मामले में गाजियाबाद से आरोपी अरेस्ट, परिवार बोला- 'वो बेकसूर'

Peeragarhi Murder Mystery: गाजियाबाद से सूफी कमरुद्दीन को पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 लाशें मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया. परिवार का दावा है कि पुलिस बिना स्पष्ट जानकारी दिए उन्हें ले गई.

By : विपिन तोमर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Feb 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के विजय नगर फेस–2, जैतून अब्बासिया मस्जिद के पास रहने वाले सूफी कमरुद्दीन को दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में तीन लाशें मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की यह कार्रवाई देर रात की गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई.

देर रात छत के रास्ते पहुंची पुलिस

परिवार का कहना है कि पुलिस रात में घर पहुंची और छत के ऊपर चढ़कर पड़ोसी के मकान से दरवाजा खुलवाया. इसके बाद सूफी कमरुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया.

घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू ने बताया कि सिर्फ उनके ससुर ही नहीं, बल्कि परिवार के कुछ अन्य पुरुष सदस्यों को भी पुलिस साथ ले गई है. पुलिस ने बस इतना बताया कि हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है.

परिवार का दावा- 'वो बेकसूर हैं'

पुत्रवधू का कहना है कि उनके ससुर बीते करीब 15 साल से इसी घर में परिवार के साथ रह रहे हैं. उनका काम ताबीज बनाना और बच्चों के पीलिया जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करना था.

परिवार का साफ कहना है कि उनका इस तरह के किसी आपराधिक मामले से कोई लेना-देना नहीं है. गिरफ्तारी के बाद से परिवार की उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई है. पुलिस की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

इस घटना के बाद मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. पड़ोसी ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं. परिवार के सदस्य भी कैमरे पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं हैं. तस्वीरों में वही घर नजर आता है जहां सूफी कमरुद्दीन कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी. परिवार का लगातार कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है. 

और पढ़ें
Published at : 12 Feb 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Peeragarhi Ghaziabad News DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
राजस्थान
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
जनरल नॉलेज
Pakistan Education Board: भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget