मेवात से दिल्ली तक हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 14 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली पुलिस ने मेवात आधारित हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया.

स्पेशल स्टाफ ने 14 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस किए बरामद.

यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर में पहुंचाता था अवैध हथियार.

मुख्य सप्लायर हरमेश सिंह सहित कई आरोपी गिरफ्तार.

दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे नो गन्स, नो गैंग्स अभियान के तहत स्पेशल स्टाफ ने मेवात आधारित खतरनाक हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 14 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर में हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी, जब स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर मथुरा निवासी आरोपी कुंवर पाल उर्फ कपिल को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 8 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे.

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मेवात से दिल्ली होता था हथियारों का सप्लाई

आरोपी ने पूछताछ में में खुलासा किया कि वह ये हथियार मेवात के सप्लायर हरमेश सिंह के कहने पर दिल्ली लाया था. इसके बाद पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य सप्लायर हरमेश सिंह उर्फ रमेश सिंह उर्फ मेचू को 18 मई 2026 को जुरहेड़ा गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार किया. आरोपी की निशानदेही पर एक आधुनिक पिस्टल, 5 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया है कि हरमेश सिंह पहले से ही 5 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह गैंग दिल्ली-एनसीआर में किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई करता था. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के नेटवर्क और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है

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