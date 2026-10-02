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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में आज ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से बचें

गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में आज ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से बचें

दिल्ली में आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. इससे प्रमुख मार्गों पर आने-जाने वालों को दिक्कत कम होगी. दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 02 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाई जा रही है . राजधानी दिल्ली खासतौर पर राजघाट और विजय घाट में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर राजघाट और विजय घाट पर सुबह बड़ी संख्या में विशिष्ट लोगों, आमंत्रितों गणमान्यों एवं आम लोगों के पहुंचने की संभावना है. 

इसके चलते राजघाट, विजय घाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 5 बजे से 11 बजे तक स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट किया है जिसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की गई है. इस अवधि में ट्रैफिक की स्थिति और परिचालन संबंधी जरूरत के अनुसार वाहनों को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है.

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इन प्रमुख सड़कों पर प्रभावित हो सकता है यातायात

प्रभावित होने वाले मार्गों में रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाई-पॉइंट और आईएसबीटी कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता, निशाद राज मार्ग और राजा राम कोहली मार्ग शामिल हैं. इसके अलावा बीएसजेड मार्ग पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक, शांतिवन चौक से आईपी फ्लाईओवर, आसफ अली रोड पर दिल्ली गेट से एन.एस. मार्ग की तरफ, गुरु नानक चौक से रंजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास तक भी यातायात प्रभावित हो सकता है.

12 जगहों पर ट्रैफिक रेगुलेशन और डायवर्जन

ट्रैफिक रेगुलेशन और डायवर्जन के लिए आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर को चिन्हित किया गया है. इसके साथ ही सलीमगढ़ वाई-पॉइंट, सलीमगढ़ बाईपास कट, राजा राम कोहली मार्ग के पास आईएसबीटी कश्मीरी गेट की ओर जाने वाला लूप, सलीमगढ़ फ्लाईओवर के नीचे, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग और निशाद राज मार्ग पर सुनेहरी मस्जिद कट पर भी जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है.

यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह

राजघाट, विजय घाट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, आईटीओ और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है. आवश्यक न हो तो प्रभावित सड़कों और मार्गों से बचने एवं दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की गई है.

सड़क किनारे पार्किंग से बचें, ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का करें पालन

वाहन चालकों से सड़क किनारे पार्किंग से बचने और केवल निर्धारित स्थानों पर वाहन खड़ा करने की अपील की गई है. साथ ही ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों और डायवर्जन संकेतों का पालन करने को कहा गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और तैनात ट्रैफिक कर्मियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
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