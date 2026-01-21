होली पर दिल्लीवासियों को मिलेगा Free LPG सिलेंडर का तोहफा? रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम

दिल्ली सरकार होली के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार मार्च में होली के त्योहार के अवसर पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है. इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव को मंगलवार (20 जनवरी) सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट बैठक में इस योजना के खाके पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली के दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को सीधी राहत मिलेगी.

चुनावी वादे का हिस्सा रही है योजना

गौरतलब है कि होली और दीपावली के अवसर पर ईडब्ल्यूएस परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में किया था.

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सालभर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने का भी वादा शामिल था. सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस योजना को अपने पहले 100 दिनों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया.

सरकार पर आएगा करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च

सूत्रों के अनुसार, इस योजना को लागू करने पर सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों की पहचान राशन कार्ड के आधार पर की जाएगी, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने कुछ चुनावी वादे पहले ही पूरे कर दिए हैं. इनमें दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन खोलना शामिल है. सरकार का कहना है कि मुफ्त गैस सिलेंडर योजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है.

होली से पहले मिल सकती है खुशखबरी

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो होली से पहले ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात मिल सकती है. इससे त्योहार के मौके पर गरीब परिवारों का खर्च कम होगा और रसोई का बजट संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा.