हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहोली पर दिल्लीवासियों को मिलेगा Free LPG सिलेंडर का तोहफा? रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम

होली पर दिल्लीवासियों को मिलेगा Free LPG सिलेंडर का तोहफा? रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम

Delhi News: दिल्ली सरकार होली के मौके पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है. इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार होली के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार मार्च में होली के त्योहार के अवसर पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है. इस संबंध में एक अहम प्रस्ताव को मंगलवार (20 जनवरी) सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट बैठक में इस योजना के खाके पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. योजना के तहत राशन कार्ड रखने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली के दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को सीधी राहत मिलेगी.

चुनावी वादे का हिस्सा रही है योजना

गौरतलब है कि होली और दीपावली के अवसर पर ईडब्ल्यूएस परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में किया था.

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सालभर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने का भी वादा शामिल था. सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस योजना को अपने पहले 100 दिनों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया.

सरकार पर आएगा करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च

सूत्रों के अनुसार, इस योजना को लागू करने पर सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों की पहचान राशन कार्ड के आधार पर की जाएगी, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने कुछ चुनावी वादे पहले ही पूरे कर दिए हैं. इनमें दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन खोलना शामिल है. सरकार का कहना है कि मुफ्त गैस सिलेंडर योजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है.

होली से पहले मिल सकती है खुशखबरी

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो होली से पहले ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात मिल सकती है. इससे त्योहार के मौके पर गरीब परिवारों का खर्च कम होगा और रसोई का बजट संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

गड़बड़ी को छिपाने के लिए दे डाला संगीन गुनाह को अंजाम । Tamilnadu । LIC Case
कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand मुझे टारगेट किया जा रहा. अगवा करके छोड़ दिया । Magh Mela 2026
बोले Avimukteshwaranand, BJP Mandir तक तोड़ दे रही, गो मांस बिक्री समेत लगाए गंभीर आरोप। Magh Mela
Budget 2026-27 क्या बदलेगा ? Real Estate, EV, Railways, Defence सबका Update | Paisa Live
आज BJP मुख्यालय में बैठक लेंगे- Nitin Nabin, अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Celebrities
साड़ी में जर्मन लड़की की तस्वीर ने मचाया तहलका, 24 घंटे में बनी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’, देखें Pics
जर्मन लड़की ने साड़ी पहन मचाया तहलका, 24 घंटे में बन बैठी ‘इंडिया की नेशनल क्रश’
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget