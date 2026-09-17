प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है. इस अवसर पर सोशल मीडिया उनके समर्थकों और दिग्गजों द्वारा बधाई संदेशों का तांता लग गया है.

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Delhi: On Prime Minister Narendra Modi's birthday, former Puducherry LG Kiran Bedi says, "I wish my Hon'ble Prime Minister a very, very happy birthday on his completion of 25 years of dedicated public service. But he has spent all his life dedicated. His life is dedicated to the… pic.twitter.com/mIFB4ozHWB — IANS (@ians_india) September 17, 2026

किरण बेदी ने पीएम को दी शुभकामना

अब पुडुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के लिए बहुत सम्मान और प्रतिष्ठ ला रहे हैं तथा देश को विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं.

किरण वेदी ने कहा, "मैं माननीय प्रधानमंत्री को उनके 25 वर्षों की समर्पित जन-सेवा पूरी करने पर जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देती हूं. वैसे तो उन्होंने आपने पूरा जीवन ही समर्पित भाव से बिताया है. आपका जीवन देश की समृद्धि और विकास के लिए समर्पित है."

किरण वेदी ने कहा कि हम उनके अच्छे स्वास्थय की कामना करते हैं. वो पूरे भारत के लिए बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा ला रहे हैं. एक-एक दिन करके वो हमें विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी दी बधाई

इससे पहले पीएम मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी बधाई दी थी. राष्ट्रपति ने उनके लंबे राजनीतिक सफर की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 25 सालों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है.'

गुजरात और वाराणसी में दिखेगा उत्सव

बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज गुजरात में 18,500 से अधिक जगहों पर 88 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये जलाए जाए जाएंगे. इसके अलावा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसके अवाला बीजेपी का पीएम मोदी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने पर राज्यव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ आज से शुरू होगा और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा.

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