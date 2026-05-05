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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं मिली जीत', बंगाल-असम के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल

'मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं मिली जीत', बंगाल-असम के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल

Arvind Kejriwal News: चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल बीजेपी दोनों जगह जमीनी स्तर पर कमजोर थी और जब जमीनी स्तर पर मजबूती न हो तो भला कोई भी 'वेव' कैसे काम करेगी. इसका कारण तो कुछ और है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 05 May 2026 02:23 PM (IST)
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पहले दिल्ली और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद से  सभी के मन में यही सवाल है आखिर जीत की वजह क्या है? वो भी तब जब मोदी लहर देश में नाम की रह गई हो. यही सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा है. 

उन्होंने लिखा, 'जिस दिल्ली और बंगाल को बीजेपी 'मोदी वेव' की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई. 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई. उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही...कैसे?' केजरीवाल ने जो सवाल किया है उसका जवाब ढूंढे तो समझ आयेगा कि बीजेपी की जीत का कारण 'मोदी वेव' नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किया गया उसका काम है. 

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अगर गौर करें तो इस सवाल का जवाब 'मोदी वेव' नहीं, बल्कि बीजेपी का ग्राउंड वर्क है. चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल बीजेपी दोनों जगह जमीनी स्तर पर कमजोर थी और जब जमीनी स्तर पर मजबूती न हो तो भला कोई भी 'वेव' कैसे काम करेगी.  वास्तव में पश्चिम बंगाल कभी बीजेपी के टारगेट में नहीं था. 1980 से 2000 तक यहां लेफ्ट का राज रहा, तब बीजेपी के पास न लीडरशिप थी, न कैडर था और न ही कोई नैरेटिव था. साल 2000 से 2010 तक बीजेपी ने खुद की बजाय ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन और नैरेटिव का साथ दिया और साल 2000 में लेफ्ट का पत्ता बंगाल से साफ हो गया. हालांकि, बीजेपी यहां तब भी कोई जगह नहीं बना पाई, लेकिन ममता बनर्जी और पार्टी बहुत तेजी से जनता के बीच लोकप्रिय हो गई. 

बीजेपी के लिए बंगाल का टर्निंग पॉइंट

ये तो साल 2014 था जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को गंभीरता से लेना शुरू किया. यहां बीजेपी ने सबसे पहले जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करना शुरू किया. राष्ट्रीय सेवा संघ का विस्तार किया गया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया गया. बीजेपी ने जोर शोर से अपने कार्यताओं को न केवल बढ़ाना शुरू किया, बल्कि पार्टी के विस्तार को तेजी से बढ़ाना शुरू किया. इसके बाद बीजेपी के TMC और लेफ्ट के मजबूत नेताओं को तोड़ने का काम शुरू किया. चाहे 2017 में बीजेपी में शामिल हुए TMC के संस्थापक सदस्य मुकुल रॉय हो, या फिर 2020 में बीजेपी शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी ही क्यों न हो. इसके अलावा भी राजीव बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी अर्जुन जैसे TMC के मजबूत नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर न केवल मजबूत हुई, बल्कि उसकी रणनीतियों को भी बूस्ट मिला. इन स्थानीय नेताओं के जरिए  शहरी और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया. 

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बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट की ली जगह

वहीं, लेफ्ट  और कांग्रेस बीजेपी के बढ़ते कद से बंगाल में समय के साथ बैकफुट पर जाने लगे. बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू किया चाहे वो अवैध अप्रवासन का मुद्दा हो, चाहे वो सीमा सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का मुद्दा हो क्यों न हो. इन मुद्दे से बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना शुरू किया. नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में 42 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की. फिर  साल 2016 के विधानसभा चुनावों में कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में 3 सीटें जीतने में सफल रही. इस जीत के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा दिया. 

साल 2019 साबित हुआ गेम चेंजर

बीजेपी के लिए साल 2019 गेम चेंजर साबित हुआ और उसकी मेहनत रंग लाई. बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 42 में से कुल 18 सीटें जीतकर पूरे बंगाल में अपनी उपस्थिति का डंका बजाया. यहीं से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच की तकरार का एक अलग ही रूप देखने को मिला. बीजेपी इस जीत से इतनी उत्साहित थी कि उसने 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए जी जान लगा दी. जब मुकुल रॉय ने 2017 में बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी को बना बनाया एक ऐसा नेता मिला जो न केवल टीएमसी की कमजोर नब्ज को जानता था, बल्कि उसका नेटवर्क भी अपने क्षेत्र में मजबूत था. बीजेपी ने इसके बाद बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जैसे जिलों पर फोकस किया. ये वो इलाके थे जहां लेफ्ट और कांग्रेस का दबदबा रहा. यहां टीएमसी के विकल्प के तौर पर बीजेपी ने खुद को मजबूत करने का काम किया. 

सुवेंदु अधिकारी की बीजेपी में एंट्री ने ममता को चखाया हार का स्वाद

साल 2020 में जब टीएमसी का बड़ा चेहरा सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए. इससे बंगाल के साउथ  में  बीजेपी को एक ऐसा नेता मिला जो ममता को सीधा टक्कर देने में सक्षम था. बीजेपी अपनी उपस्थिति नॉर्थ बंगाल के जंगलमहल तक दर्ज करने में सफल रही थी, लेकिन अधिकारी के शामिल होने से पूर्व मेदिनीपुर में भी बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया. नतीजा ये हुआ कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 294 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी बनकर उभरा. इसमें भी नंदीग्राम की लड़ाई पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई क्योंकि अधिकारी ने इस सीट से ममता बनर्जी को हराया था. इस जीत से पूरे राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को बढ़ावा मिला. 

ममता पर स्थानिय मुद्दों का वार

इसके बाद से बीजेपी ने लगातार कई स्थानीय मुद्दों पर टीएमसी को घेरना तेज कर दी, चाहे वो अवैध अप्रवासन का मुद्दा हो, रोहिंगियों को बसाने का मुद्दा ही क्यों न हो. भ्रष्टाचार, हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों से बीजेपी ने टीएमसी की कब्र खोदनी शुरू कर दी. आग में घी डालने का काम किया संदेशखाली के मुद्दे ने, जिसमें टीएमसी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख पर ही गंभीर आरोप लगे थे. शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, 'कट मनी' या 'कमीशन कल्चर' की अवधारणा और  राजनीतिंक हिंसा जैसे मुद्दों से पश्चिम बंगाल की जनता के बीच यह संदेश गया कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है और अपराधियों का साथ देती है. इन मुद्दों को बीजेपी ने हर मंच से उठाया और टीएमसी के खिलाफ माहौल को बढ़वा दिया.

2026 में लिखा बंगाल में जीत का इतिहास

अंतः जब 2026 के विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने चुनाव प्रचारों में कोई कसर नहीं छोड़ी. योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे फायरब्रांड नेताओं को मैदान में उतारकर ममता बनर्जी को हर स्तर पर घेरने का काम किया. नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार 294 विधानसभा सीटों में से 205 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ममता बनर्जी को हरा दिया.

दिल्ली में कैसे तय की जीत की राह?

दिल्ली की बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत यूं ही नहीं थी, बल्कि उसकी जमीनी स्तर की मेहनत थी. 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई थी. साल 1993 से 1998 तक बीजेपी सत्ता में थी. ये दौर मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज का था. उसके बाद 15 सालों तक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे. केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों को फिर से गंभीरता से लेना शुरू किया और फिर से सत्ता की लड़ाई के लिए मैदान में आ गई. साल 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी बस 3 सीटें ही जीत पाई थी और 2020 में 8 सीटों तक सिमट गई, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों में  70 मे से 48 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई. 

इस जीत का मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल की 'कट्टर ईमानदार' नेता की छवि को चोट पहुंचना था. शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके लंबे समय तक जेल में रहने से मध्यम वर्ग को ये संदेश गया कि AAP भी अन्य 'पारंपरिक दलों' को तरह ही है. बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र में रखा शीश महल के मुद्दे को इतनी हवा दी कि केजरीवाल की छवि एक भ्रष्ट नेता के रूप में जनता के मन में घर करने लगी. 

इसके अलावा बीजेपी ने बुनियाने ढांचों की बदहाल को मुद्दा बनाया. चाहे जलभराव का मुद्दा हो, टूटी सड़कों और पानी की भारी किल्लत हो , वो मुद्दे थे जिससे जनता के बीच यह संदेश गया कि केजरीवाल सरकार बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर नहीं दे रही. यमुना की गंदगी और प्रदूषण को ढाल बनाकर बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट किया कि मुफ्त बिजली-पानी के चक्कर में दिल्ली के बुनियादी विकास को रोक सा दिया गया है. इसके साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल के 'फ्रीबीज' की काट के लिए अपने घोषणा पत्र में 'महिला समृद्धि योजना' का वादा किया. इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया.  

इसके साथ ही बीजेपी ने किसी बाहरी चेहरे की बजाय दिल्ली के स्थानीय और सक्रिय नेताओं जैसे प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता को आगे किया. इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना रहा. इससे  बीजेपी का वोट शेयर जो की 2020 में 38.5 प्रतिशत था वो बढ़कर 2025 में 45 प्रतिशत के पार चला गया. इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस की कमजोर होती साख भी बीजेपी के पक्ष में रही. इससे दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई त्रिकोणीय से हटकर सीधी लड़ाई में बदल गई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ. 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का बीजेपी ने फायदा उठाया और AAP के स्थानीय विधायकों की नाराजगी का फायदा भी बीजेपी को मिला. कुल मिलाकर चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल बीजेपी की जीत का कारण 'मोदी लहर'  नहीं, बल्कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट और जमीनी स्तर पर उसके काम की जीत है.

 

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Published at : 05 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
BJP ARVIND KEJRIWAL WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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