पहली फैमिली ट्रिप बनी आखिरी! गोवा नाइटक्लब में दिल दहला देने वाली आग, दिल्ली के 4 लोगों की मौत

7 दिसंबर को गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में एक दिल दहला देने वाले हादसे में दिल्ली का लगभग पूरा एक परिवार खत्म हो गया. रविवार तड़के नाइटक्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में दिल्ली की एक ही परिवार की चार महिलाओं की मौत हो गई.

ये घटना उत्तर गोवा में सुबह करीब 3 बजे हुई और इसमें कुल 25 लोगों की जान गई जिनमें 20 स्टाफ भी शामिल थे. यह हादसा इसलिए और दर्दनाक है क्योंकि यह परिवार पहली बार गोवा घूमने गया था.

चार बहनों में से तीन और एक जीजा की मौत

मृतकों में तीन बहनें अनीता, कमला और सरोज जोशी शामिल थीं जबकि चौथे मृतक विनोद कुमार थे जो भवंना जोशी के पति हैं और वही अकेली सर्वाइवर हैं. अनीता और कमला के शव की पहचान हो गई है लेकिन दो शव इतने जल चुके थे कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया. कमला के पति नवीन और उनके दो बच्चे अब सदमे में हैं जबकि विनोद के दो बच्चे भी अपनी मां भवंना के साथ मानसिक आघात से गुजर रहे हैं. परिवार की वृद्ध मां को अभी मौतों की सूचना तक नहीं दी गई है क्योंकि उनकी तबीयत पहले से कमजोर है.

वे वापस निकल चुके थे, लेकिन एक बहन फंस गई थी– हरिश सिंह (दोस्त)

परिवार के करीबी हरिश सिंह ने बताया कि घटना की रात सभी लोग खाने के लिए क्लब गए थे. खाना खत्म कर वे बाहर आ रहे थे तभी आग लगी और उनमें से एक बहन अंदर फंस गई. तीनों बहनें उसे बचाने के लिए दोबारा अंदर दौड़ीं और उनके पीछे विनोद भी गए लेकिन चारों की वहीं मौत हो गई. भवंना किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुईं. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सिंह ने कहा, “हर तरफ चीखें थीं. लोग धक्का दे रहे थे. सही एग्जिट नहीं था और धुआं बहुत था. हमने फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया. बाद में पुलिस ने नवीन को कॉल कर जानकारी दी. अब परिवार और बच्चों का क्या होगा.” उन्होंने बताया कि विनोद भी सिर्फ इसलिए ट्रिप में शामिल हुए थे ताकि सभी बहनें सुरक्षित तरीके से घूम सकें.

परिवार सदमे में, मदद करने की कोशिश जारी- स्थानीय पार्षद

क्षेत्र की पार्षद नीता बिष्ट ने कहा कि वह परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन सभी लोग इतने सदमे में हैं कि किसी से बात करना भी मुश्किल हो रहा है. घटना ने इलाके में गहरा शोक पैदा कर दिया है जहां लोग परिवार की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव दिल्ली भेजे जाएंगे और आग लगने के कारणों की गहराई से जांच जारी है. यह हादसा सुरक्षा उपायों की गंभीर कमी और भीड़भाड़ वाली जगहों में इमरजेंसी एग्जिट की अनिवार्यता को फिर से रेखांकित करता है. पहली गोवा यात्रा पर निकले परिवार के लिए यह दिन हमेशा एक दर्दभरी याद बनकर रह जाएगा.