प्रवेश वर्मा ने जिसे मारा थप्पड़, उसपर पहले ही दर्ज है FIR, जानें मामला
दिल्ली के सफाई कर्मचारी ने पहले ही साहिब सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराया है. ये वही शख्स है जिसे मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था. अब बीजेपी इसको लेकर AAP को घेर रही है.
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जिसे थप्पड़ मारा था, उस पीड़ित साहिब सिंह के खिलाफ ही FIR दर्ज है. उसपर एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला इसी साल 2 जून को दर्ज किया गया था. विधायक जरनैल सिंह की बहन और भांजे पर एक सफाई कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगायें थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था. बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर साहिब सिंह को AAP का गुंडा तक कहा है.
सफाई कर्मचारी धन बहादुर का आरोप है कि विधायक की कथित बहन ने उसे पहले गाली दी और इसपर आपत्ती जताने पर कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा. कर्मचारी का आरोप है कि उसे इतना पीटा गया था कि वो बेहोश हो गया और सीधे अस्पताल में उसकी आंखे खुली थी. बाद में वही लोग उसपर मामला दर्ज न करने का दबाव बनाने लगे.
दबाव के बावजूद दर्ज कराई FIR
दबाव के बाबजूद धन बहादुर नाम के सफाई कर्मचारी ने इसी साल 2 जून 2026 को FIR दिल्ली के तिलक नगर थाने में साहिब सिंह व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान मौके से एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया था. इसमें साहिब सिंह बतौर आरोपी MCD कर्मी से मारपीट करते दिखाई दे रहा था.
ABP News से बात करते हुए शिकायतकर्ता धन बहादुर ने बताया की वो MCD में टेम्पररी कर्मचारी था. 2 जून 2026 (मंगलवार) की सुबह का समय था, दूसरी मंजिल पर एक महिला कूड़ा फेकने अपनी बालकनी में आई थी. ये महिला खुद को जरनैल सिंह की बहन बता रही थी.
यह वीडियो सबको देखना चाहिए 👇— BJP Delhi (@BJP4Delhi) September 27, 2026
कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश वर्मा के परिवार के साथ बदसलूकी करने वाला “केजरीवाल का गुंडा” देखिए किस तरह से एक MCD कर्मचारी की पिटाई कर रहा है और जान से मारने की कोशिश किया, आप इसकी गुंडागर्दी की मानसिकता समझ सकते हैं !
इस मामले में केस भी दर्ज हुआ और… https://t.co/Fq9IxUGAt7 pic.twitter.com/lHn9HJ1SIl
सफाई कर्मचारी ने क्या आरोप लगाए?
महिला जब कूड़ा फेंकने जा रही थी उसी समय पुलिस वाला बाइक से आया तो धन बहादुर ने महिला को उस समय कूड़ा फेंकने से मना किया. इसके बाद पुलिस को रास्ता देने के लिए उसने कूड़े की गाड़ी आगे बढ़ा दी, तभी दूसरी मंजिल पर खड़ी महिला ने कूड़ा फेक दिया, जिस कारण कूड़ा सड़क पर गिर गया. आरोप है कि महिला ने सफाई कर्मचारी को गाली दी पागल बोला. सफाई कर्मचारी का कहना है कि उसने पागल बोलने का विरोध किया था. इसके बाद वो 16 नंबर गली से 13 नंबर गली की तरफ निकल गया.
माफी मंगवाने के लिए पीटा, सड़क पर घसीटा
धन का आरोप है कि 13 नंबर गली में स्कूटी पर साहिब सिंह और करण नाम का युवक स्कूटी पर आए और दोनों जबरदस्ती उसे अपनी स्कूटी पर बिठाने लगे. दोनों ने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए बोलने लगे. दोनों ने ही खुद को जरनैल सिंह का रिश्तेदार बताया. करण ने को खुद को जरनैल सिंह का भांजा भी बताया. आरोप है की साहिब सिंह और 3 से 4 लड़को ने सफाई कर्मचारी से मारपीट की और उसे सड़क पर घसीटा.
सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि साहिब सिंह और बाकी के लड़के बेहोशी की हालत में मुझे सड़क पर घसीटते हुए अपने घर तक ले जा रहे थे. अस्पताल में जब आंख खुली तो मुझपर पुलिस शिकायत न करने का दबाव बनाने लगे. हालंकि, कर्मचारी ने इसके बाद भी मामला दर्ज कराया था. हालांकि, इस मामले के सामने आने से बीजेपी को जरूर थप्पड़ कांड मामले में AAP पर पलटवार करने का अवसर मिल गया है.