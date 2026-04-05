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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त, 50 करोड़ के फर्जी GST नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

Delhi News: 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त, 50 करोड़ के फर्जी GST नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ की नकली दवाइयों का अंतरराज्यीय रैकेट पकड़ा, जिसमें 6 गिरफ्तार हुए. 1.20 लाख टैबलेट/कैप्सूल और एक अवैध फैक्ट्री उजागर हुई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Apr 2026 10:40 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली और जानलेवा दवाइयों का बड़ा अंतरराज्यीय रैकेट पकड़ा है. इस कार्रवाई में करीब 2 करोड़ कीमत की नकली दवाइयां, 1.20 लाख से ज्यादा टैबलेट-कैप्सूल और एक अवैध दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 50 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिलिंग नेटवर्क का भी भंडाफोड़ किया है.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहदरा के बिहारी कॉलोनी इलाके में नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा है. इसके बाद 11 मार्च 2026 को छापेमारी की गई. यहां से निखिल अरोड़ा उर्फ सनी को गिरफ्तार किया गया जो भगिरथी पैलेस में बाबा श्याम मेडिकोस नाम से होलसेल मेडिकल शॉप चलाता था. छापे के दौरान पुलिस को एक लाख 20 हजार नकली टैबलेट और कैप्सूल बरामद हुए. इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन और लीवर की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कई मशहूर दवाइयों के नकली पैकेट शामिल थे.

फर्जी जीएसटी कंपनियों से चलता था खेल

जांच में सामने आया कि आरोपी नकली दवाइयों की सप्लाई के लिए फर्जी जीएसटी कंपनियों का इस्तेमाल करते थे. इन कंपनियों के जरिए नकली बिल बनाए जाते थे ताकि अवैध कारोबार को असली दिखाया जा सके और टैक्स से भी बचा जा सके. इस नेटवर्क को शाहरुख और राहुल नाम के दो आरोपी चला रहे थे. वे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी जीएसटी फर्म और बिलिंग सर्विस उपलब्ध कराते थे. पुलिस को उनके मोबाइल से करीब 50 करोड़ के फर्जी बिल और कई शेल कंपनियों की जानकारी मिली है.

जांच में दवाइयां पूरी तरह नकली निकली

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जांच के बाद पुष्टि की कि बरामद की गई सभी दवाइयां 100 प्रतिशत नकली हैं. इन्हें किसी भी अधिकृत कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीदा गया था और जिस जगह से बरामद हुईं वहां दवा रखने या बेचने का कोई लाइसेंस भी नहीं था.

यूपी में अवैध फैक्ट्री का खुलासा

पूछताछ के बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में चल रही एक अवैध दवा फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया. यह फैक्ट्री मोहम्मद अकदस सिद्दीकी नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो फिलहाल फरार है. करीब एक हजार वर्ग गज में फैली इस फैक्ट्री से पुलिस को भारी मात्रा में कच्चा माल, दवा बनाने की मशीनें, पैकिंग सामग्री और मशहूर कंपनियों के नकली लेबल बरामद हुए. यहां से 2000 किलो से ज्यादा केमिकल और दवा बनाने का सामान भी मिला है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों के जरिए नकली दवाइयों की सप्लाई, फर्जी बिलिंग और अवैध निर्माण का पूरा नेटवर्क चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्राइम ब्रांच में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, कच्चे माल के सप्लायर और दवाइयों के खरीददारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

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Published at : 05 Apr 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
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