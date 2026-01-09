हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 13 जनवरी को अगली सुनवाई

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 13 जनवरी को अगली सुनवाई

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट आरोपियों की जमानत याचिका के संदर्भ में सुनवाई कर रही थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 09 Jan 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के मामले के सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है.

कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी पांच आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है. आरोपियों के वकील ने आरोप लगाया कि सभी पांच आरोपियों को जेल के अंदर पीटा गया.

दिल्ली में इन दो दिन रहेगा जल संकट, जल बोर्ड की अपील- स्टोर कर लें काम भर का पानी, वरना होगी परेशानी

एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) नियुक्त किया गया है. वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं.

इसके साथ ही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 8 आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

महिला सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' से पूछताछ 

उधर, दिल्ली पुलिस द्वारा उन 10 'इन्फ्लुएंसर' की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. 

 एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीमों द्वारा एक वीडियो को देखने के बाद महिला को बुलाया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर दावा किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में मस्जिद को तोड़ दिया गया है. 

Published at : 09 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Court Delhi Demolition Delhi Ncr DELHI NEWS DELHI- NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Bengal में ED के छापे के बाद राजनीति में आया भूचाल, साल की शुरूआत में दिख गया हाई वोल्टेज ड्रामा
India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
कौन हैं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी? जिनकी अपील बनी चिंगारी, सड़कों पर उतर गए लोग
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
यूटिलिटी
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
हेल्थ
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget