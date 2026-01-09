तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 13 जनवरी को अगली सुनवाई

दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के मामले के सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है.

कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी पांच आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है. आरोपियों के वकील ने आरोप लगाया कि सभी पांच आरोपियों को जेल के अंदर पीटा गया.

एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) नियुक्त किया गया है. वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं.

इसके साथ ही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 8 आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

महिला सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' से पूछताछ

उधर, दिल्ली पुलिस द्वारा उन 10 'इन्फ्लुएंसर' की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर' को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीमों द्वारा एक वीडियो को देखने के बाद महिला को बुलाया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर दावा किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में मस्जिद को तोड़ दिया गया है.