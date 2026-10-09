INDIA ब्लॉक के मार्च में मारपीट का मामला, पीड़ित फहीम नजीर बोले- 'PM मोदी का फैन हूं...'

दिल्ली-कनॉट प्लेस पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कथित हमले के शिकार फहीम नजीर शाह ने कहा है कि, 'जैसा कि पूरे देश को पता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं. मेरी पहली पहल 23 अगस्त 2021 को श्रीनगर से दिल्ली पैदल यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए थी. कुछ कारणों की वजह से मैं मिला नहीं, वो दूसरा विषय है. उसके बाद लगातार, जहां पर देश की सेना की बात आती है, जहां पर स्टेट पुलिस की बात आती है, देश की बात आती है, प्रधानमंत्री की बात आती है, गृह मंत्री की बात आती है, मैं लगातार आवाजें उठाता हूं.'

'मैंने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, लेकिन मुझे पीटा गया'

फहीम नजीर ने कहा कि कनॉट प्लेस के मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA गठबंधन के नेताओं को लंच पर बुलाया था. उस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने मेरी पिटाई की. फहीम नजीर का कहना है कि, 'आप सभी के पास फुटेज है मैंने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, लेकिन मुझे बुरी तरह पीटा गया. मैंने यह पहल इसलिए की है ताकि लोगों को यह समझ आ सके कि देश को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश चल रही है. राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए, यह अभिव्यक्ति की आजादी है.'

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PM के समर्थन के बाद राहुल गांधी के खिलाफ की गाली गलोज

बताया गया कि फहीम नजीर कनॉट प्लेस में मौजूद था. इसी दौरान उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाली दी. इसके बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच बहस हुई और आरोप है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट भी की. फहीम नजीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन है. उसने यह भी कहा कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है.

दरअसल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन के नेता आंदोलन की तैयारी के लिए कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्टोरेंट में लंच पर गए थे. जिसके बाद फहीम नजीर के साथ कथित मारपीट का यह पूरा मामला हुआ.

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