दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नई ईवी पॉलिसी गजट में नोटिफाई हो चुकी है. नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स भी पूरी तरह माफ रहेगा.

EV खरीदने पर मिलेगी मोटी सब्सिडी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "एक जुलाई, आज दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी गजट में नोटिफाई हो चुकी है. इसका क्रियान्वयन भी हो गया है. आज से जो भी EV टू-व्हीलर खरीदेगा, उस पर सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी देगी. थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी और N1, यानी जिसे छोटा हाथी कहा जाता है, उस पर सरकार ने 1 लाख रुपये की सब्सिडी देना मंजूर किया है."

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उन्होंने आगे बताया, "30 लाख रुपये से कम कीमत की जितनी भी गाड़ियां हैं, उन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह माफ है. अगर किसी को अपना पुराना वाहन बदलकर नया वाहन लेना है, तो स्क्रैपिंग पर भी सरकार इंसेंटिव दे रही है. टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर, सभी पर इंसेंटिव मिलेगा."

July 1, 2026. Delhi’s new EV Policy has been officially notified in the Gazette and is now in effect.



From today, buyers of electric two-wheelers will receive a ₹30,000 subsidy, electric three-wheelers ₹50,000, and N1 category light commercial vehicles ₹1 lakh.



All electric… pic.twitter.com/6JxU8JoweZ — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 1, 2026

पेट्रोल गाड़ियां नहीं होंगी बंद- सीएम

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नई नीति का मतलब मौजूदा पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाना नहीं है. उन्होंने कहा, "बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि पेट्रोल के वाहन बंद हो जाएंगे. नहीं, यदि आपके पास पेट्रोल वाहन है, तो उसकी जितनी भी समय-सीमा है, आप उसे बिना किसी रोक-टोक के चला सकते हैं."

2027 और 2028 से लागू होंगे नए नियम

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, "जब हम सुधार की बात करते हैं, प्रदूषण कम करने की बात करते हैं और दूसरी देशों के लिए उदाहरण स्थापित करने की बात करते हैं, तो दिल्ली शहर में पहली बार दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अगर यह सारी कार्रवाई पहले की सरकारों ने कर दी होती, तो शायद अब यह कदम नहीं उठाने पड़ते. जनवरी 2027 से जो एक लाख थ्री-व्हीलर हैं, उन्हें बदलने के लिए सरकार उत्साहित भी है. उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. वहीं, अप्रैल 2028 से पेट्रोल के नए टू-व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा."

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उन्होंने कहा, "जिनके पास अभी पेट्रोल वाहन हैं, आप उन्हें आराम से चलाइए. क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदूषण का अधिकांश हिस्सा ट्रांसपोर्ट एमिशन से ही पैदा होता है. अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो सरकार आपके लिए काम कर रही है और आप भी मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे."