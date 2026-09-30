दिल्ली में बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, लाखों ठगे और गहने बिकवाए

दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाली करीब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर लाखों रुपये और सोना ठगने का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक, साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को गिरफ्तारी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी. इसके बाद उसे लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा गया और बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कराई गई.

महिला की बेटी राधिका रहलान ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 6 अप्रैल 2026 को उसकी मां को फोन कर बताया गया कि उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ा है. इसके बाद व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर वर्दी पहने लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. आरोप है कि महिला से उसके बैंक खाते में मौजूद रकम, सोने और प्रॉपर्टी की जानकारी ली गई. ठगों ने उसे डराया कि आधे घंटे के भीतर उसे और उसके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

खाते से पैसे निकलवाए, गहने बिकवाए

शिकायत के अनुसार, डर से महिला ने 6 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वसंत कुंज स्थित खाते से तीन लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए. अगले दिन उसे मुथूट फिनकॉर्प ले जाया गया, जहां उसने करीब 83.5 ग्राम सोना जमा कराकर करीब 4.95 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया. यह रकम भी कथित तौर पर ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर की गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद सुषांत कुमार नामक प्रॉपर्टी डीलर महिला के संपर्क में आया. 13 अप्रैल को वह महिला के घर पहुंचा और उसकी प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज और उनकी प्रतियां ले गया. 15 अप्रैल को वो एक खरीदार और गवाह के साथ महिला के घर पहुंचा और कथित तौर पर उससे प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए.

प्रॉपर्टी के कागज हड़पे

शिकायत के मुताबिक, वसंत कुंज स्थित महिला की संपत्ति की कीमत 2.40 करोड़ रुपये तय की गई थी. दस्तावेज में 24 लाख रुपये एडवांस का उल्लेख है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने ठगों के संपर्क में रहते हुए महिला को रकम और संपत्ति से जुड़े लेनदेन के लिए कहा.

बेटी के मुताबिक, बाद में जब उसने मूल दस्तावेज वापस मांगे तो सुषांत कुमार ने कथित तौर पर 24 लाख रुपये देने के बाद दस्तावेज लौटाने की बात कही. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला को लगातार वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया और वो डर के कारण किसी से मदद नहीं मांग पा रही थी.

मामला दर्ज कर जांच शुरू

मामले में 27 अप्रैल 2026 को ई-पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 60002247 दर्ज की गई. FIR में BNS की धारा 308, 318(4), 319 और 340 लगाई गई हैं. FIR में शिकायतकर्ता ने करीब 28,95,250 रुपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि धोखे से उसे रकम और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज देने के लिए मजबूर किया गया.

पुलिस को दी गई विस्तृत शिकायत में महिला की बेटी ने मामले में सुषांत कुमार और अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है. साथ ही बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप मैसेज और अन्य दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही गई है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है.

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