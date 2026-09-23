'भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल' SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी तीन बड़ी मांग

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत निर्वाचन आयोग में कथित मतभेद की रिपोर्ट के बाद तीन बड़ी मांग की है. आप नेता ने हालिया रिपोर्ट के आधार पर एसआईआर को आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया.

पूर्व सीएम ने इस संदर्भ में तीन बड़ी मांग की . उन्होंने कहा कि पूरे प्रॉ़सेस को कैंसल करें और तीन साल पुरानी वोटर लिस्ट बहाल हो. ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो.

केजरीवाल ने मांग की है कि जो चुनाव हुए हैं- दिल्ली, बिहार, एमपी , छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल दोबारा चुनाव कराएं.

क्या है ECI-SIR विवाद?

बता दें अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस खबर में कहा गया कि एसआईआर के देशव्यापी क्रियान्वयन की निगरानी तीनों निर्वाचन आयुक्तों की देखरेख में हो रही है. हालांकि, सुखबीर सिंह संधू और जो विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि ये आपत्तियां उन फैसलों और आदेशों को लेकर थीं, जिन्हें उनकी जानकारी के बिना लिया गया या जारी किया गया था. इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गईं. विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना की है. उनका दावा है कि इसका उद्देश्य उन मतदाताओं को निशाना बनाना था, जो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ नहीं हैं.

उधर, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची को अपडेट कर ठीक किये जाने के दौरान विभिन्न राज्यों में नाम हटाने समेत कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों पर निर्वाचन आयोग एकमत था. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग

अधिकारियों ने सवालों के जवाब में कहा कि दोनों आयुक्तों ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची को ठीक किये जाने के दौरान नाम हटाने और मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर अपनी चिंताएं जताई थीं. निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि एसआईआर समेत भारत निर्वाचन आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनमें दोनों निर्वाचन आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मंजूरी शामिल रही है. अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज को नियंत्रित करने वाला कानून और उच्चतम न्यायालय का एक फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि जहां तक संभव हो, फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और जरूरत पड़ने पर बहुमत का मत प्रभावी होगा.