दिल्ली :गाजीपुर में फुटपाथ पर चढ़ी SUV, 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की सर्विस रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के कथित तौर पर फुटपाथ पर चढ़ने और उसकी चपेट में आने से 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस को शुक्रवार सुबह करीब छह बजे दुर्घटना की सूचना मिली. पुलिस टीम तुरंत गाजीपुर गांव के पास मौके पर पहुंची, जहां उन्हें फुटपाथ पर क्षतिग्रस्त हालत में एक काले रंग की एसयूवी मिली. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फुटपाथ पर एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डिवाइडर से टकराने के बाद एसयूवी चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन फुटपाथ पर चढ़ गया व पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी. मृतक की पहचान मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी पाइक करमाई (76) के रूप में हुई है, जो यहां गाजीपुर गांव में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार वह गाजीपुर की फूल मंडी में काम करते थे और घटना के समय दो सहकर्मियों के साथ काम पर जा रहे थे.

एसयूवी नोएडा निवासी श्रेय कुमार (26) चला रहा था. उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि वाहन में सवार अन्य लोग दुर्घटना के बाद कथित तौर पर फरार हो गए. उनकी पहचान और तलाश की जा रही है. घटनास्थल के निरीक्षण और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. शव को पोस्टमार्टम और अन्य चिकित्सीय-कानूनी औपचारिकताओं के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखवाया गया गया है.

पुलिस ने बताया कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है और दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों व वाहन में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है. चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.