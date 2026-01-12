ईस्ट दिल्ली पार्क में सियासी निगरानी, वायरल वीडियो ने खड़े किए निजता और अधिकारों पर सवाल

पूर्वी दिल्ली के एक पार्क से सामने आया वीडियो स्थानीय राजनीति, सार्वजनिक नैतिकता और नागरिक आजादी के टकराव की नई बहस छेड़ गया है. बीजेपी की महिला पार्षद की रात में की गई कार्रवाई अब सोशल मीडिया से होते हुए राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है. ईस्ट दिल्ली के कोहली वार्ड की बीजेपी पार्षद मुनेष डेढ़ा एक वायरल वीडियो में अपने समर्थकों के साथ पार्क में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही हैं. वीडियो में पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखती और पार्षद खुद ही वहां बैठे युवक-युवतियों से सवाल-जवाब करती दिखती हैं.

वीडियो के मुताबिक पार्षद एक बेंच पर बैठे कपल के पास पहुंचती हैं और उनसे रहने की जगह पूछती हैं. वे युवक से पहचान पत्र दिखाने को कहती हैं और यह जानने के बाद कि दोनों अशोक नगर के रहने वाले हैं, उनके वहां होने पर सवाल उठाती हैं.

चेतावनी और उम्र पर टिप्पणी

पार्षद वीडियो में यह कहते हुए भी सुनाई देती हैं कि अगर पार्क में कोई आपत्तिजनक स्थिति मिली तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी. जब युवक-युवती खुद को 18 वर्ष का बताते हैं, तो इस पर भी सख्त टिप्पणी की जाती है. इसके बाद अन्य जोड़ों से भी पूछताछ होती दिखाई देती है. विवाद बढ़ने पर मुनेष डेढ़ा ने कहा कि वे किसी नैतिक पहरेदारी के इरादे से नहीं बल्कि निरीक्षण के लिए पार्क गई थीं.

उनके मुताबिक, स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि पार्क में नशाखोरी होती है और देर रात तक भीड़ रहती है. उन्होंने बताया कि वहां रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता थी.

घर से बाहर देर तक रहने का मुद्दा

पार्षद ने यह भी दावा किया कि पार्क में मौजूद कुछ लड़कियां देर रात से घर से बाहर थीं. उन्होंने एक अभिभावक का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बेटी कई दिनों से लापता थी. उनका कहना है कि किसी के साथ बैठने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा जरूरी है.

यह पहला मौका नहीं है जब पूर्वी दिल्ली से ऐसा विवाद सामने आया हो. पिछले महीने पटपड़गंज इलाके में बीजेपी की एक अन्य पार्षद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अफ्रीकी मूल के एक फुटबॉल कोच को भाषा को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्होंने महीने भर के भीतर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी. इन घटनाओं ने नगर निगम स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

निजता बनाम सार्वजनिक नैतिकता

यह विवाद एक बड़े सवाल को सामने लाता है - क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की निजी स्वतंत्रता में दखल देने का अधिकार है. जहां एक तरफ पार्षद सुरक्षा और सार्वजनिक शिकायतों का हवाला देती हैं, वहीं दूसरी तरफ यह वीडियो नैतिक पुलिसिंग और युवाओं की निजता के अधिकार पर सवाल खड़े करता है.

यह मामला अब सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है, जहां कुछ लोग पार्षद के कदम को सुरक्षा के नजरिए से सही मान रहे हैं, जबकि कई अन्य इसे नागरिक स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप बता रहे हैं.