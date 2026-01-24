द्वारका के ककरोला इलाके में नजफगढ़ नाला से दो शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

कैब चालक ने दी पुलिस को सूचना

यह मामला शुक्रवार (23 जनवरी) दोपहर का है. ककरोला नाला पिकेट के पास से गुजर रहे एक कैब चालक की नजर नाले के पानी में तैरते दो शवों पर पड़ी. उसने बिना देर किए पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही मोहन गार्डन और नजफगढ़ थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

पुलिस ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया और दोनों शवों को नाले से बाहर निकलवाया. इस दौरान नजफगढ़ थाना प्रभारी सहीराम मीणा और इंस्पेक्टर ओमवीर विश्नोई भी मौके पर मौजूद रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया.

डीसीपी ने लिया मौके का जायजा

घटना की जानकारी मिलते ही द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को हर एंगल से जांच करने के निर्देश दिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौत के कारण साफ नहीं हैं और किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जाफरपुर कला स्थित राव तुलाराम अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला हादसे का है, आत्महत्या का या फिर किसी साजिश से जुड़ा हुआ है.

पति-पत्नी निकले मृतक, जनवरी से थे लापता

प्रारंभिक जांच में पुरुष के शव से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके आधार पर उसकी पहचान मुन्ना लाल उम्र करीब 58 वर्ष के रूप में हुई. महिला शव की पहचान रामवती देवी उम्र लगभग 55 वर्ष के तौर पर की गई.

जांच में सामने आया कि दोनों पति-पत्नी थे और 17 जनवरी से बिंदापुर थाना क्षेत्र से लापता थे. उनके बेटे रितेश ने उस समय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. अब पुलिस इस मामले को मिसिंग केस से जोड़कर आगे की कार्रवाई कर रही है.