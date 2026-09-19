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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU में दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI दोनों का खेल बिगाड़ा! यश और विजय में कांटे की टक्कर

DUSU में दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI दोनों का खेल बिगाड़ा! यश और विजय में कांटे की टक्कर

DUSU के लिए वोटों की गिनती चल रही है.गिनती का पहला राउंड पूरा हो चुका है, जिसमें ABVP दो अहम पदों - प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी - पर आगे है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 19 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् 3 पदों पर आगे हैं. हालांकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने नेशनल स्टूटेंट यूनियन ऑफ इंडिया और abvp दोनों की स्थिति खराब कर रखी है. 

राउंड 1 की मतगणना में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के यश डबास को 1305 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के विजय शंकर मीना को 1191 वोट मिले. उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य (एबीवीपी) को 865, वीर चतरथ (एनएसयूआई) को 242 और निर्दलीय दीपांशु शौकीन को 1391 वोट मिले. 

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सचिव और संयुक्त सचिव पद पर क्या हैं रुझान?

सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छावड़ी को 909 और एनएसयूआई की नम्रता चौधरी को 450 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह को 938, एनएसयूआई के गोपाल चौधरी को 698 और निर्दलीय विशेष यादव को 996 वोट मिले.

बता दें कि संयुक्त सचिव के पद पर भी कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है. इस पद के लिए एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी दमदार लड़ाई में हैं. फिलहाल डूसू के पहले राउंड के रुझान सामने आने के बाद अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, हां यह जरूर कहा जा सकता है कि सभी प्रत्याशियों में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 19 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
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