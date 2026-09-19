गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा

DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा

DUSU चुनाव में एबीवीपी के यश डबास ने प्रेसिडेंट पद पर NSUI के विजय शंकर मीणा को हरा दिया. अब विजय शंकर ने दावा किया है कि वो चुनाव नहीं हारे हैं. उन्होंने इस मामले को कोर्ट ले जाने का फैसला लिया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव के नतीजे आज (19 सितंबर) घोषित कर दिए गए. एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्ज की. एबीवीपी के यश डबास ने प्रेसिडेंट पद पर एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा को 2,053 वोटों के अंतर से हराया. अब विजय शंकर अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने इस चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है. 

हम चुनाव हारे नहीं हैं- विजय शंकर मीणा

NSUI की तरफ से DUSU प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ने वाले विजय शंकर मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''देखिए, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम जीते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद.''

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली SIR में तेजी, 18 दिन में इतने हजार आए Form-6 आवेदन, 30 सितंबर तक मौका
दिल्ली SIR में तेजी, 18 दिन में इतने हजार आए Form-6 आवेदन, 30 सितंबर तक मौका
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'
DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'
दिल्ली NCR
डूसू चुनाव रिजल्ट: अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास जीते, NSUI के विजय शंकर को हराया
डूसू चुनाव रिजल्ट: अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास जीते, NSUI के विजय शंकर को हराया

'छात्रों के ID कार्ड ले लिए गए, हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''हमने कल स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, रामजस कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेजों में फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जहां बच्चों को पकड़-पकड़कर वोट देने के लिए मजबूर किया गया और उनके ID कार्ड ले लिए गए. हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे और इसके लिए लड़ेंगे.''

डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट समेत तीन पदों पर ABVP की जीत

डूसू चुनाव में एबीवीपी के यश डबास ने प्रेसिडेंट पद पर जीत दर्ज की. उन्होंने एनएसयूआई के उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को हराया. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल कर वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की. सचिव पद के लिये चुनाव में एबीवीपी उम्मीदवार रिया छाबड़ी को जीत मिली जबकि संयुक्त सचिव पद पर हुए चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह को सफलता मिली.

इस चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का खाता नहीं खुल सका, हालांकि उसके उम्मीदवार अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर मामूली अंतर से चुनाव हार गए.

DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
DUSU DELHI NEWS Vijay Shankar Meena DUSU Election Results 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली SIR में तेजी, 18 दिन में इतने हजार आए Form-6 आवेदन, 30 सितंबर तक मौका
दिल्ली SIR में तेजी, 18 दिन में इतने हजार आए Form-6 आवेदन, 30 सितंबर तक मौका
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'
DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'
दिल्ली NCR
डूसू चुनाव रिजल्ट: अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास जीते, NSUI के विजय शंकर को हराया
डूसू चुनाव रिजल्ट: अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास जीते, NSUI के विजय शंकर को हराया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Diljit Dosanjh ने Govinda को बताया Legendary, बोले- ‘उनके जैसा कोई नहीं हुआ और न होगा’
SRK ने Dhurandhar के दोनों Parts को किया पसंद, Ranveer Singh की फिल्म पर बोले- ‘Loved Both Parts’
Bigg Boss 20: Aasif Khan-Uditi Singh की Fight, Nomination Twist और Aamrapali-Qazi का Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
क्रिकेट
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह; खुला राज
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
Home Tips
Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्रिकेट
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget