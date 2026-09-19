DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव के नतीजे आज (19 सितंबर) घोषित कर दिए गए. एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्ज की. एबीवीपी के यश डबास ने प्रेसिडेंट पद पर एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा को 2,053 वोटों के अंतर से हराया. अब विजय शंकर अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने इस चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है.

हम चुनाव हारे नहीं हैं- विजय शंकर मीणा

NSUI की तरफ से DUSU प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ने वाले विजय शंकर मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''देखिए, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम जीते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद.''

Delhi: On Contesting DUSU Elections 2026 from NSUI for the post of President's post, Vijay Shankar Meena says, ''Look, we haven't lost the election; we have won. Every student of Delhi University who supported me so much, thank you very much. We filed a complaint yesterday as… pic.twitter.com/kM8MBZ3fNa — IANS (@ians_india) September 19, 2026

'छात्रों के ID कार्ड ले लिए गए, हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''हमने कल स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, रामजस कॉलेज और शिवाजी कॉलेज जैसे कॉलेजों में फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जहां बच्चों को पकड़-पकड़कर वोट देने के लिए मजबूर किया गया और उनके ID कार्ड ले लिए गए. हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे और इसके लिए लड़ेंगे.''

डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट समेत तीन पदों पर ABVP की जीत

डूसू चुनाव में एबीवीपी के यश डबास ने प्रेसिडेंट पद पर जीत दर्ज की. उन्होंने एनएसयूआई के उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को हराया. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल कर वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की. सचिव पद के लिये चुनाव में एबीवीपी उम्मीदवार रिया छाबड़ी को जीत मिली जबकि संयुक्त सचिव पद पर हुए चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह को सफलता मिली.

इस चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का खाता नहीं खुल सका, हालांकि उसके उम्मीदवार अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर मामूली अंतर से चुनाव हार गए.

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