Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग

दिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग

DUSU के अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा कि किसी भी पीजी को बिना सिक्योरिटी मापदंड के पूरा किए हुए लाइसेंस नहीं दिया जाए. हम स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान ने सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे को लेकर चिंता जताते हुए एक बार फिर एमसीडी कमिश्नर से इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में पीजी का सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए. किसी भी पीजी को बिना सिक्योरिटी मापदंड को पूरा किए लाइसेंस नहीं दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी पीड़ित परिवार से हम बातचीत कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. जितने भी पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं.

DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''कल एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बड़ा प्रदर्शन किया था. उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी. उन्हें 24 घंटे का समय दिया था. इसमें करीब 14 घंटे हो चुके हैं और 10 घंटे बचे हैं. मैं उन्हें फिर से चुनौती देता हूं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें. अभी पांच अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है. 

हर 15 दिन में पीजी में सिक्योरिटी ऑडिट हो- आर्यन मान

उन्होंने आगे कहा, ''एबीवीपी अब सरकार को एक रिफॉर्म दे रही है कि हर 15 दिन में उचित तरीके से सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए. किसी भी पीजी को बिना सिक्योरिटी मापदंड के पूरा किए हुए लाइसेंस नहीं दिया जाए. जिन्हें भी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लाइसेंस दिए गए हैं उनका लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द किया जाए और उन्हें बंद किया जाए. 

छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो- आर्यन मान

आर्यन मान ने ये भी कहा कि हम स्टूडेंट के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होते नहीं देख सकते हैं. ऐसा ही खिलवाड़ राजेंद्र नगर में हुआ था जब कोचिंग में पानी भर गया था, ऐसा ही खिलवाड़ मुखर्जी नगर में हुआ था जब वहां आग लग गई थी और स्टूडेंट छतों से कूद गए थे. उन्होंने कहा, '' हमारी स्पष्ट तौर से मांग है कि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो. डूसू के अध्यक्ष के तौर पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जितने ज्यादा हॉस्टल खुल सकें उतना हम खुलवाएंगे.''

'अभी तक हम तकरीबन 3 से 4 परिवार वालों से मिल चुके'

उन्होंने ये भी बताया कि अभी मध्य प्रदेश का एक स्टूडेंट था जो एआरएसडी कॉलेज में सेकंड ईयर में था, उसके पिताजी ने हमसे बातचीत की. अभी उनको जो मदद चाहिए थी, उनको हमने की. अभी तक हम तकरीबन 3 से 4 परिवार वालों से मिल चुके हैं. अभी हमने एक वैन मध्य प्रदेश के लिए रवाना करवाई है. हादसे के बाद हम तुरंत वहां पहुंच गए थे. पुलिस के साथ सहयोग करते हुए हमने खुद अपने हाथों से 4-5 स्टूडेंट की बॉडी को निकाला. बता दें कि राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (06 सितंबर) को पांच मंजिला इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है.

दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
DUSU Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse Live: बिल्डिंग हादसे के आरोपी हरिराम बंसल की पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार
Live: बिल्डिंग हादसे के आरोपी हरिराम बंसल की पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: भारी किराया देकर माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में गुजारा करने को मजबूर
सत्य निकेतन: भारी किराया देकर माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में गुजारा करने को मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
दिल्ली NCR
बिल्डिंग हादसा: HC की फटकार, 'हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम भुगत रहे'
बिल्डिंग हादसा: HC की फटकार, 'हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम भुगत रहे'
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'
बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉन वेज पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, 'गंदा खाना हमको...'
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Isha Rikhi की Entry, Heartbreak के बाद अब घर में दिखेगा उनका नया अंदाज!
Bigg Boss 20: Isha Rikhi की Entry, Heartbreak के बाद अब घर में दिखेगा उनका नया अंदाज!
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Aasif Khan की Entry, जानिए कौन हैं Salman Khan के शो के नए Contestant?
Bigg Boss 20: Aasif Khan की Entry, जानिए कौन हैं Salman Khan के शो के नए Contestant?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Kanika Mann की धमाकेदार Entry, Guddan के बाद अब घर में दिखेगा नया अंदाज!
Bigg Boss 20: Kanika Mann की धमाकेदार Entry, Guddan के बाद अब घर में दिखेगा नया अंदाज!
ENT LIVE
Abhishek Malhan ने Elvish Yadav और Prince Narula की लड़ाई पर दिया बड़ा बयान
Abhishek Malhan ने Elvish Yadav और Prince Narula की लड़ाई पर दिया बड़ा बयान
Embed widget