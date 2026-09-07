दिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान ने सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे को लेकर चिंता जताते हुए एक बार फिर एमसीडी कमिश्नर से इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में पीजी का सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए. किसी भी पीजी को बिना सिक्योरिटी मापदंड को पूरा किए लाइसेंस नहीं दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी पीड़ित परिवार से हम बातचीत कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. जितने भी पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं.

DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''कल एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बड़ा प्रदर्शन किया था. उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी. उन्हें 24 घंटे का समय दिया था. इसमें करीब 14 घंटे हो चुके हैं और 10 घंटे बचे हैं. मैं उन्हें फिर से चुनौती देता हूं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें. अभी पांच अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है.

हर 15 दिन में पीजी में सिक्योरिटी ऑडिट हो- आर्यन मान

उन्होंने आगे कहा, ''एबीवीपी अब सरकार को एक रिफॉर्म दे रही है कि हर 15 दिन में उचित तरीके से सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए. किसी भी पीजी को बिना सिक्योरिटी मापदंड के पूरा किए हुए लाइसेंस नहीं दिया जाए. जिन्हें भी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लाइसेंस दिए गए हैं उनका लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द किया जाए और उन्हें बंद किया जाए.

छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो- आर्यन मान

आर्यन मान ने ये भी कहा कि हम स्टूडेंट के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होते नहीं देख सकते हैं. ऐसा ही खिलवाड़ राजेंद्र नगर में हुआ था जब कोचिंग में पानी भर गया था, ऐसा ही खिलवाड़ मुखर्जी नगर में हुआ था जब वहां आग लग गई थी और स्टूडेंट छतों से कूद गए थे. उन्होंने कहा, '' हमारी स्पष्ट तौर से मांग है कि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो. डूसू के अध्यक्ष के तौर पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जितने ज्यादा हॉस्टल खुल सकें उतना हम खुलवाएंगे.''

'अभी तक हम तकरीबन 3 से 4 परिवार वालों से मिल चुके'

उन्होंने ये भी बताया कि अभी मध्य प्रदेश का एक स्टूडेंट था जो एआरएसडी कॉलेज में सेकंड ईयर में था, उसके पिताजी ने हमसे बातचीत की. अभी उनको जो मदद चाहिए थी, उनको हमने की. अभी तक हम तकरीबन 3 से 4 परिवार वालों से मिल चुके हैं. अभी हमने एक वैन मध्य प्रदेश के लिए रवाना करवाई है. हादसे के बाद हम तुरंत वहां पहुंच गए थे. पुलिस के साथ सहयोग करते हुए हमने खुद अपने हाथों से 4-5 स्टूडेंट की बॉडी को निकाला. बता दें कि राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (06 सितंबर) को पांच मंजिला इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है.

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