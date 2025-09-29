'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है. यह जानकारी उन्होंने खुद दी. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी कुख्यात रोहित गोदारा की ओर से दी गई है. गैंग से जुड़े शख्स ने रौनक के व्हॉट्सएप पर मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है.

रौनक खत्री को व्हॉट्सएप पर लगातार धमकी भरे मैसेज और कॉल किए गए. धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा- ''पांच करोड़ रुपये दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा.'' मैसेज एक विदेशी नंबर से आया है.

फोन न उठाने पर भड़का बदमाश

धमकी देने वाले ने रौनक खत्री को वॉट्सएप पर कई बार कॉल भी किया है. हालांकि, रौनक की ओर से जवाब न मिलने पर शख्स ने आगे लिखा, "फोन नहीं उठा रहा तो गोली खाने के लिए तैयार रह." इस संबंध में रौनक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

5 करोड़ न देने पर गंभीर परिणाम की धमकी

शिकायत में कहा गया है कि अज्ञात नंबर से उन्हें कई बार कॉल किए गए हैं और व्हॉट्सएप पर मैसेज भेजकर पांच करोड़ रुपये की मांग की गई है. धमकी भेजने वाले ने कहा कि मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

गोदारा गैंग के कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमकी वास्तव में रोहित गोदारा गैंग ने दी है या उसके नाम का इस्तेमाल कर कोई और व्यक्ति खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है. दिल्ली पुलिस के साइबर विंग और क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, काला जठेड़ी गैंग के बदमाश रोहित और हथियार सप्लायर सहित 6 गिरफ्तार