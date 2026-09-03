Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती

DUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती

AISA के कार्यकर्ताओं ने 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में DUSU चुनाव समिति की ओर से जारी नए एफिडेविट को चुनौती दी है, जिसमें DUSU चुनाव में अभिभावकों को अपने माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 03 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अभिभावकों की सहमति से जुड़े नए नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं अनन्या रतूड़ी और अक्षत शिखर ने 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए DUSU चुनाव समिति की ओर से जारी नए एफिडेविट को चुनौती दी है. AISA का आरोप है कि नए प्रावधान के तहत वयस्क छात्रों को भी चुनाव लड़ने से पहले अपने माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है.

चुनाव लड़ने के लिए छात्र और अभिभावक के हलफनामे जरूरी

AISA के मुताबिक, DUSU चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले छात्रों को अब दो अलग-अलग हलफनामे जमा करने होंगे. इनमें एक हलफनामा छात्र की ओर से और दूसरा उसके अभिभावक की ओर से होगा. अभिभावक के हलफनामे में यह घोषित करना होगा कि उन्हें अपने बच्चे के चुनाव लड़ने की जानकारी है, वे इसके लिए सहमत हैं और चुनाव के दौरान उसके कानूनी आचरण की जिम्मेदारी भी लेते हैं.

संगठन ने इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वयस्क छात्रों पर अभिभावकीय अधिकार इस तरह कैसे लागू किया जा सकता है. AISA का कहना है कि विश्वविद्यालय के छात्र वयस्क और अपने फैसले लेने में सक्षम होते हैं. ऐसे में अगर कोई छात्र चुनाव लड़कर अपनी बात रखना चाहता है तो उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति जरूरी नहीं होनी चाहिए.

संगठन ने यह भी कहा कि नए हलफनामे में यह मान लिया गया है कि छात्रों की शिक्षा का खर्च उनके माता-पिता ही उठाते हैं. AISA के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे भी बड़ी संख्या में छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई और जीवन-यापन का खर्च खुद उठाते हैं. ऐसे छात्रों के लिए अभिभावक की सहमति की अनिवार्यता उनकी वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती.

SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित

महिला छात्रों के लिए भी खड़ी हो सकती है मुश्किल

AISA ने इस नियम के महिला छात्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठाया है. संगठन का कहना है कि कई छात्राएं अपने घरों में ही अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर संघर्ष करती हैं. ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य करना उन छात्राओं के लिए अतिरिक्त बाधा बन सकता है जो बिना किसी राजनीतिक या प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र राजनीति में अपनी आवाज उठाना चाहती हैं.

संगठन ने आरोप लगाया है कि नए नियम DUSU चुनाव में उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया को और अधिक सीमित कर सकते हैं. AISA ने अभिभावक की सहमति और एक लाख रुपये के बॉन्ड की शर्त को साथ रखते हुए सवाल किया कि क्या विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को ऐसे उम्मीदवारों के लिए ज्यादा अनुकूल बना रहा है जिनके पास पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संसाधन हैं. AISA का कहना है कि मंछंदा मामले के बाद हर साल सामने आने वाले ऐसे नियम DUSU चुनाव को छात्रों की आकांक्षाओं का मंच बनाने के बजाय प्रक्रिया को अधिक मनमाना और अलोकतांत्रिक बना रहे हैं.

2 सितंबर को दाखिल हुई याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

AISA के मुताबिक, पिछले साल संगठन ने DUSU चुनाव में एक लाख रुपये के बॉन्ड से जुड़े प्रावधान को अदालत में चुनौती दी थी और मामले में उसे सफलता मिली थी. अपील के बाद अदालत ने बॉन्ड की जगह क्षतिपूर्ति संबंधी हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया था. अब इस साल अभिभावक की सहमति से जुड़े नए प्रावधान को लेकर संगठन ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. AISA ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का रवैया कैंपस में लोकतांत्रिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है और नए नियमों से चुनाव की मूल प्रकृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

AISA ने बताया कि याचिका 2 सितंबर की सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. संगठन के अनुसार, मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है. AISA ने मांग की है कि कैंपस में छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए और DUSU को आम छात्रों की आकांक्षाओं और आवाज को सामने रखने का मंच बनाया जाना चाहिए.

सत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DUSU Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित
SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'
सत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'
दिल्ली NCR
दिल्ली वालों को मिला लंबा वीकेंड, 11 सितंबर को सब कुछ बंद, उपराज्यपाल का ऐलान
दिल्ली वालों को मिला लंबा वीकेंड, 11 सितंबर को सब कुछ बंद, उपराज्यपाल का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब बार-बार नहीं खुदेंगी सड़कें! रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब बार-बार नहीं खुदेंगी सड़कें! रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Part 1 के Climax में होगी Sunny Deol के Hanuman की सरप्राइज एंट्री? बड़ा अपडेट
Hanuman Ansh ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, छोटे बजट में 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई!
Gandhari EXCLUSIVE: Taapsee Pannu ने Fake Box Office और Quality Content पर खुलकर की बात
Bigg Boss 20 में नहीं जाएंगी Mallika Sherawat, Abhishek Malhan बोले- इनमें है Bigg Boss वाली वाइब
Bhojpuri Bawaal में Elvish Yadav और Nirahua की मजेदार भिड़ंत, Kajal Raghwani पिता को याद कर हुईं भावुक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ऑटो
बाइक में तेज LED Light लगवाई, कट सकता है इतने रुपये का चालान
बाइक में तेज LED Light लगवाई, कट सकता है इतने रुपये का चालान
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget