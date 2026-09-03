DUSU चुनाव में माता-पिता की मंजूरी पर बवाल, AISA ने HC में दी चुनौती

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अभिभावकों की सहमति से जुड़े नए नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं अनन्या रतूड़ी और अक्षत शिखर ने 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए DUSU चुनाव समिति की ओर से जारी नए एफिडेविट को चुनौती दी है. AISA का आरोप है कि नए प्रावधान के तहत वयस्क छात्रों को भी चुनाव लड़ने से पहले अपने माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है.

चुनाव लड़ने के लिए छात्र और अभिभावक के हलफनामे जरूरी

AISA के मुताबिक, DUSU चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले छात्रों को अब दो अलग-अलग हलफनामे जमा करने होंगे. इनमें एक हलफनामा छात्र की ओर से और दूसरा उसके अभिभावक की ओर से होगा. अभिभावक के हलफनामे में यह घोषित करना होगा कि उन्हें अपने बच्चे के चुनाव लड़ने की जानकारी है, वे इसके लिए सहमत हैं और चुनाव के दौरान उसके कानूनी आचरण की जिम्मेदारी भी लेते हैं.

संगठन ने इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वयस्क छात्रों पर अभिभावकीय अधिकार इस तरह कैसे लागू किया जा सकता है. AISA का कहना है कि विश्वविद्यालय के छात्र वयस्क और अपने फैसले लेने में सक्षम होते हैं. ऐसे में अगर कोई छात्र चुनाव लड़कर अपनी बात रखना चाहता है तो उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति जरूरी नहीं होनी चाहिए.

संगठन ने यह भी कहा कि नए हलफनामे में यह मान लिया गया है कि छात्रों की शिक्षा का खर्च उनके माता-पिता ही उठाते हैं. AISA के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे भी बड़ी संख्या में छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई और जीवन-यापन का खर्च खुद उठाते हैं. ऐसे छात्रों के लिए अभिभावक की सहमति की अनिवार्यता उनकी वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती.

SIR पर दिल्ली HC का अहम आदेश, BLA की जिम्मेदारी होगी सीमित

महिला छात्रों के लिए भी खड़ी हो सकती है मुश्किल

AISA ने इस नियम के महिला छात्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठाया है. संगठन का कहना है कि कई छात्राएं अपने घरों में ही अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर संघर्ष करती हैं. ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य करना उन छात्राओं के लिए अतिरिक्त बाधा बन सकता है जो बिना किसी राजनीतिक या प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के छात्र राजनीति में अपनी आवाज उठाना चाहती हैं.

संगठन ने आरोप लगाया है कि नए नियम DUSU चुनाव में उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया को और अधिक सीमित कर सकते हैं. AISA ने अभिभावक की सहमति और एक लाख रुपये के बॉन्ड की शर्त को साथ रखते हुए सवाल किया कि क्या विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को ऐसे उम्मीदवारों के लिए ज्यादा अनुकूल बना रहा है जिनके पास पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संसाधन हैं. AISA का कहना है कि मंछंदा मामले के बाद हर साल सामने आने वाले ऐसे नियम DUSU चुनाव को छात्रों की आकांक्षाओं का मंच बनाने के बजाय प्रक्रिया को अधिक मनमाना और अलोकतांत्रिक बना रहे हैं.

2 सितंबर को दाखिल हुई याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

AISA के मुताबिक, पिछले साल संगठन ने DUSU चुनाव में एक लाख रुपये के बॉन्ड से जुड़े प्रावधान को अदालत में चुनौती दी थी और मामले में उसे सफलता मिली थी. अपील के बाद अदालत ने बॉन्ड की जगह क्षतिपूर्ति संबंधी हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया था. अब इस साल अभिभावक की सहमति से जुड़े नए प्रावधान को लेकर संगठन ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. AISA ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का रवैया कैंपस में लोकतांत्रिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है और नए नियमों से चुनाव की मूल प्रकृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

AISA ने बताया कि याचिका 2 सितंबर की सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. संगठन के अनुसार, मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है. AISA ने मांग की है कि कैंपस में छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए और DUSU को आम छात्रों की आकांक्षाओं और आवाज को सामने रखने का मंच बनाया जाना चाहिए.

सत्येंद्र जैन को मिली बेल तो सरकार पर भड़के केजरीवाल, बोले- 'इस से आपको...'