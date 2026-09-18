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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU Election 2026 LIVE: यश डबास या विजय शंकर मीना, डूसू का नया प्रेसिडेंट कौन? वोटिंग जारी

DUSU Election 2026 LIVE: यश डबास या विजय शंकर मीना, डूसू का नया प्रेसिडेंट कौन? वोटिंग जारी

DUSU Elections 2026 Voting Live Updates: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज 18 सितंबर को मतदान होगा. 1,51,842 छात्र वोट डालेंगे। मतदान सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा.

Written By : पंकज यादव  | Updated at : 18 Sep 2026 09:26 AM (IST)

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Source : ANI

Background

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज शुक्रवार (18 सितंबर) को मतदान होगा. इस चुनाव में कुल 1,51,842 छात्र अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. मतदान को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कैंपस में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

डे क्लास के छात्रों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. इसके बाद इवनिंग क्लास के छात्रों के लिए वोटिंग का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक रखा गया है. चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों के कैंपस में पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है.

1000 EVM से डाले जाएंगे वोट

इस बार DUSU चुनाव में करीब 1000 EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को सुचारू तरीके से कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. छात्रों को निर्धारित समय के दौरान अपने वोट डालने का मौका मिलेगा.

मतदान खत्म होने के बाद सभी की नजर चुनाव नतीजों पर होगी. वोटों की गिनती शनिवार, 19 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी. मतगणना नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में की जाएगी.

09:26 AM (IST)  •  18 Sep 2026

DUSU Election 2026 LIVE: डूसू चुनाव में क्या हैं स्टूडेंट्स के मुद्दे?

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के लिए वोटिंग जारी है. वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी. DU के आर्यभट्ट कॉलेज के एक छात्र का कहना है, "वोटिंग करते समय मैंने इन बातों का ध्यान रखा कि छात्रों की मांगें किसने उठाईं और सत्य निकेतन में इमारत गिरने के दौरान कौन मौजूद था और किसने छात्रों की मदद की."

08:59 AM (IST)  •  18 Sep 2026

DUSU Election 2026 LIVE: बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के चुनावों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. कालकाजी के देशबंधु कॉलेज में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जहाँ चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

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