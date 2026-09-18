DUSU Election 2026 LIVE: यश डबास या विजय शंकर मीना, डूसू का नया प्रेसिडेंट कौन? वोटिंग जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज शुक्रवार (18 सितंबर) को मतदान होगा. इस चुनाव में कुल 1,51,842 छात्र अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. मतदान को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कैंपस में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

डे क्लास के छात्रों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. इसके बाद इवनिंग क्लास के छात्रों के लिए वोटिंग का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक रखा गया है. चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों के कैंपस में पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है.

1000 EVM से डाले जाएंगे वोट

इस बार DUSU चुनाव में करीब 1000 EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को सुचारू तरीके से कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. छात्रों को निर्धारित समय के दौरान अपने वोट डालने का मौका मिलेगा.

मतदान खत्म होने के बाद सभी की नजर चुनाव नतीजों पर होगी. वोटों की गिनती शनिवार, 19 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी. मतगणना नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में की जाएगी.