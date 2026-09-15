DUSU चुनाव: NSUI का घोषणापत्र जारी, मेट्रो पास से लेकर 24 घंटे लाइब्रेरी का वादा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार (14 सितबंर) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. नई दिल्ली स्थित NSUI मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया. इस दौरान संगठन के चारों प्रत्याशी भी मौजूद रहे.

NSUI ने अपने घोषणापत्र को “अकाउंटेबल DU | अकाउंटेबल DUSU” नाम दिया है. इसमें छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर 19 प्रमुख वादे किए गए हैं. संगठन ने शिक्षा, फीस, आवास, परिवहन, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, खेल, छात्रवृत्ति और रोजगार जैसे मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया है.

मेट्रो पास और सस्ता आवास प्रमुख मुद्दे

NSUI ने छात्रों के लिए किफायती मेट्रो कंसेशन पास की व्यवस्था कराने का वादा किया है. इसके अलावा छात्रों को सस्ते और सुरक्षित पीजी व किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए DU पोर्टल बनाने की बात कही गई है. संगठन ने सोमवार से शुक्रवार तक ही कक्षाएं कराने का प्रस्ताव भी रखा है. NSUI का कहना है कि इससे छात्रों को इंटर्नशिप और दूसरी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा.

24 घंटे लाइब्रेरी और कैंटीन का वादा

घोषणापत्र में छात्रों के लिए 24 घंटे रीडिंग लाइब्रेरी और सब्सिडी वाली 24 घंटे कैंटीन शुरू करने की बात कही गई है. इसके साथ ही कैंपस में साफ पेयजल, बेहतर कक्षाएं, बेहतर बुनियादी ढांचा और वाई-फाई उपलब्ध कराने का वादा किया गया है. महिला छात्रों के लिए हर महीने दो दिन के पीरियड लीव , कैंपस में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और लैंगिक संवेदनशीलता को भी घोषणापत्र में जगह दी गई है.

छात्रवृत्ति और करियर पर भी जोर

NSUI ने SC/ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता बढ़ाने, छात्रों को इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और करियर गाइडेंस की व्यवस्था मजबूत करने का वादा किया है. वहीं, NEP के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) में ज़्यादा स्पष्टता और पारदर्शिता लाने की बात कही गई है. खेल सुविधाओं को बेहतर करने और छात्रों को अधिक अवसर देने का भी वादा किया गया है. परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए निःशुल्क मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था, छात्रों के अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता कैंप और सेमिनार आयोजित करने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है.

‘क्या हुआ तेरा वादा?’ अभियान से उठाए सवाल

घोषणापत्र जारी करने के साथ NSUI ने 'क्या हुआ तेरा वादा?' नाम से एक अभियान भी शुरू किया. इसके जरिए संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के सामने मौजूद कई समस्याओं को उठाया. NSUI ने सुरक्षित और सस्ते हॉस्टल की कमी, मेट्रो कंसेशन पास की लंबित मांग, कैंपस की सुविधाओं की कमी और छात्रों के प्रदर्शन व असहमति से जुड़े मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है.

विनोद जाखड़ बोले- छात्र कल्याण जरूरी

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि घोषणापत्र को छात्रों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उनके मुताबिक विश्वविद्यालय व्यवस्था पारदर्शी, किफायती और जवाबदेह होनी चाहिए. जाखड़ ने कहा कि छात्रों के लिए सस्ता परिवहन और आवास, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, छात्रवृत्ति, महिला सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और करियर के अवसर जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि डीयू प्रशासन और छात्र संघ की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

NSUI के पैनल में ये चार उम्मीदवार

NSUI के अध्यक्ष पद के लिए बैलेट नंबर 6 से विजय शंकर मीणा, उपाध्यक्ष पद के लिए बैलेट नंबर 4 से वीर छत्रथ, सचिव पद के लिए बैलेट नंबर 1 से नम्रता चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए बैलेट नंबर 2 से गोपाल चौधरी चुनाव मैदान में हैं. चारों उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं. विजय शंकर मीणा और गोपाल चौधरी मूल रूप से राजस्थान से हैं, जबकि वीर छत्रथ और नम्रता चौधरी दिल्ली के रहने वाले हैं.

NSUI ने दावा किया है कि उसका पैनल छात्र अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है. संगठन ने DUSU चुनाव में अपने चारों पदों पर जीत का भरोसा जताते हुए इसे '4-0' की लड़ाई बताया है.