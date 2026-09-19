DUSU अध्यक्ष को भी मिलती है सैलरी! जानिए कितने अधिकार और क्या है जिम्मेदारी?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSU का चुनाव हर साल छात्र राजनीति के लिहाज से अहम माना जाता है, लेकिन चुनाव के दौरान एक सवाल अक्सर सामने आता है कि आखिर अध्यक्ष या दूसरे निर्वाचित पदाधिकारियों को पद संभालने के बाद मिलता क्या है. क्या DUSU अध्यक्ष को भी सांसद, विधायक या पार्षद की तरह हर महीने वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, या यह सिर्फ छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला पद है.

DUSU अध्यक्ष का पद चुनाव के जरिए मिलता है, लेकिन इसे नियमित नौकरी नहीं माना जाता. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कर्मचारी की तरह कोई तय मासिक वेतन नहीं दिया जाता. इसी वजह से इस पद के साथ सांसद या विधायक के लिए निर्धारित वेतन और जनप्रतिनिधियों वाली नियमित सुविधाएं भी लागू नहीं होती हैं. अगर किसी खास काम या व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कोई सुविधा या खर्च उपलब्ध कराया जाता है, तो वह अलग प्रशासनिक प्रावधान के तहत आता है. उसे अध्यक्ष की मासिक सैलरी नहीं माना जाता.

फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है DUSU अध्यक्ष का पद

पैसे के लिहाज से वेतन नहीं मिलने के बावजूद DUSU अध्यक्ष का पद छात्र राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है. इसकी वजह यह है कि अध्यक्ष छात्रसंघ के कामकाज में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाता है. DUSU संविधान के मुताबिक अध्यक्ष संघ का नेतृत्व करता है और उससे जुड़े मामलों को विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाता है. छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद में भी अध्यक्ष की भूमिका रहती है.

अध्यक्ष की जिम्मेदारियों में छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करना प्रमुख हिस्सा है. विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना, प्रशासन के सामने उनकी बात रखना और छात्रसंघ से जुड़े मामलों में नेतृत्व करना इसी भूमिका का हिस्सा है. DUSU की आधिकारिक वेबसाइट भी अध्यक्ष को संघ का आधिकारिक प्रमुख बताती है. इसका मतलब यह है कि पद के साथ मिलने वाला सबसे बड़ा दायित्व छात्रों की ओर से प्रतिनिधित्व करना है, न कि कोई नियमित सरकारी वेतन हासिल करना.

DUSU के फाइनल रिजल्ट्स कब तक आएंगे? चुनाव अधिकारी राजेश सिंह ने बताया समय

क्या अध्यक्ष अकेले सभी फैसले ले सकता है?

DUSU की व्यवस्था में अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर है, लेकिन पूरी छात्रसंघ व्यवस्था उसके अधीन नहीं होती. संविधान के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल काउंसिल की भी अपनी भूमिका है. सेंट्रल काउंसिल को संघ की सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया है. वह एग्जीक्यूटिव कमेटी और पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दे सकती है. इसलिए अध्यक्ष को भी संविधान और सेंट्रल काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर काम करना होता है.

2026 का DUSU चुनाव ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में रहे हैं. जुलाई में परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर 'जेन जी' का विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसके बाद दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने की घटना ने छात्रों के सुरक्षित आवास और हॉस्टल की कमी से जुड़ी चिंता को और सामने ला दिया. यही वजह है कि इस चुनाव में निर्वाचित होने वाले छात्र नेताओं के सामने केवल चुनावी जीत का सवाल नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी भी होगी. खासतौर पर हॉस्टल की कमी जैसे मुद्दे पहले से चर्चा में हैं.