DUSU रिजल्ट: कौन हैं निर्दलीय दीपांशु शौकीन जिन्होंने ABVP और NSUI को पछाड़ा

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव में NSUI के पूर्व सदस्य और निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की है. उन्होंने इस पद के लिए ABVP और NSUI समेत सभी दलों के प्रत्याशियों को पटखनी दी. जीत के बाद शौकीन ने कहा कि छात्रों ने उन पर भरोसा जताया है और वह उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे.

कौन हैं दीपांशु शौकीन?

दीपांशु शौकीन ने DUSU चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट पद जीतने में कामयाब रहे. वो दिल्ली के पीरागढ़ी के रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक उनके पिता बस कंडक्टर हैं, जबकि उनकी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं. दीपांशु शौकीन भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. वो फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के छात्र हैं.

दीपांशु शौकीन पहले NSUI से जुड़े हुए थे. टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया. उन्होंने नंगे पैर ही पूरा चुनाव प्रचार किया था. इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद संकल्प लिया था. उन्होंने कहा था कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक जूता-चप्पल नहीं पहनेंगे.

छात्रों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया- दीपांशु शौकीन

दीपांशु शौकीन ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है कि छात्रों ने मुझ पर जो भरोसा किया. छात्रों ने मेरा पूरा चुनाव अभियान खुद चलाया और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. मुझे लगा कि जिस लड़ाई को लड़ने मैं आया था, खुद को छात्रों का सच्चा प्रतिनिधि साबित करना और उस भूमिका को सही ठहराना, उसे मैंने यहां सफलतापूर्वक पूरा किया."

VIDEO | PTI Exclusive: On winning the vice-presidential post in the DUSU Polls 2026, Independent candidate Deepanshu Shokeen says, “This struggle that I have undertaken for the students of Delhi University will continue in the same way. I will be their voice and fight for their… pic.twitter.com/EgdmbpzrI1 — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026

'नंगे पैर चलना छात्रों की परेशानियों को याद दिलाती रही'

शौकीन ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान नंगे पैर चलने के उनके फैसले ने उन्हें उन चुनौतियों की याद दिलाई जिनका सामना छात्र करते हैं. उन्होंने कहा, ''नंगे पैर चलने से होने वाली शारीरिक तकलीफ मुझे लगातार छात्रों की परेशानियों को याद दिलाती रही. इसने मुझे याद दिलाया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 1.5 लाख छात्रों को भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है."

डूसू चुनाव में किस पद पर किसे मिली जीत?

डूसू चुनाव नतीजों के मुताबिक, दीपांशु शौकीन ने 30,634 वोटों से वाइस प्रेसिडेंट का पद जीता. ABVP ने प्रेसिडेंट का पद अपने पास बनाए रखा. यश डबास ने 24,576 वोटों से जीत हासिल की और NSUI के विजय मीना को हराया, जिन्हें 22,523 वोट मिले. वहीं, सेक्रेटरी पद के मुकाबले में ABVP की रिया छावड़ी जीतीं, जबकि ABVP के लक्ष्य राज सिंह को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीत मिली. वोटों की आखिरी गिनती के बाद, ABVP के उम्मीदवार सेंट्रल पैनल के चार में से तीन पदों पर जीते.

DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'