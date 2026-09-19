DUSU के फाइनल रिजल्ट्स कब तक आएंगे? चुनाव अधिकारी राजेश सिंह ने बताया समय
DUSU election results 2026: ABVP, NSUI और AISA व SFI के गठबंधन जैसे प्रमुख छात्र संगठनों के कुल 20 उम्मीदवार थे. चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव की वोटों की गिनती जारी है. इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) व स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के गठबंधन जैसे प्रमुख छात्र संगठनों के कुल 20 उम्मीदवार थे.
चुनाव परिणामों के संदर्भ में DUSU के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि वोटों की गिनती के लिए हमने जो इंतजाम किए हैं, वे पूरी तरह से पुख्ता हैं. दिल्ली पुलिस हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हमने स्ट्रॉन्ग रूम से EVM-खासकर 158 कंट्रोल यूनिट-को निकाल लिया है और उन्हें गिनती वाली तय जगह पर पहुंचा दिया है.
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12 से 1 बजे तक आएंगे फाइनल रिजल्ट्स
उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आठ टेबल पर एक साथ वोटों की गिनती करना है और सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं. हालांकि यह यूनिवर्सिटी का चुनाव है, लेकिन यह पूरे दिल्ली शहर में फैला हुआ है. मुझे उम्मीद है कि हम दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच नतीजे घोषित कर पाएंगे.
उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष के लिए पांच, सचिव के लिए चार और संयुक्त सचिव पद के लिए चार उम्मीदवार मैदान में थे.
बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्पोर्ट्स स्टेडियम में EVM को सुरक्षित रखा गया है. सेंट्रल पैनल के चार पदों - प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी - के लिए वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में हो रही है.