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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU के फाइनल रिजल्ट्स कब तक आएंगे? चुनाव अधिकारी राजेश सिंह ने बताया समय

DUSU के फाइनल रिजल्ट्स कब तक आएंगे? चुनाव अधिकारी राजेश सिंह ने बताया समय

DUSU election results 2026: ABVP, NSUI और AISA व SFI के गठबंधन जैसे प्रमुख छात्र संगठनों के कुल 20 उम्मीदवार थे. चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 19 Sep 2026 10:09 AM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव की वोटों की गिनती जारी है. इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) व स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के गठबंधन जैसे प्रमुख छात्र संगठनों के कुल 20 उम्मीदवार थे. 

चुनाव परिणामों के संदर्भ में DUSU के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि वोटों की गिनती के लिए हमने जो इंतजाम किए हैं, वे पूरी तरह से पुख्ता हैं. दिल्ली पुलिस हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हमने स्ट्रॉन्ग रूम से EVM-खासकर 158 कंट्रोल यूनिट-को निकाल लिया है और उन्हें गिनती वाली तय जगह पर पहुंचा दिया है.

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12 से 1 बजे तक आएंगे फाइनल रिजल्ट्स

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आठ टेबल पर एक साथ वोटों की गिनती करना है और सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं. हालांकि यह यूनिवर्सिटी का चुनाव है, लेकिन यह पूरे दिल्ली शहर में फैला हुआ है. मुझे उम्मीद है कि हम दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच नतीजे घोषित कर पाएंगे.

उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष के लिए पांच, सचिव के लिए चार और संयुक्त सचिव पद के लिए चार उम्मीदवार मैदान में थे.

बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्पोर्ट्स स्टेडियम में EVM को सुरक्षित रखा गया है. सेंट्रल पैनल के चार पदों - प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी - के लिए वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में हो रही है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 19 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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