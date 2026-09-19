DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में ABVP ने अध्यक्ष समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है. नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ABVP के विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी. उन्होंने इस जीत को युवाओं के विश्वास की जीत बताया और सभी विजेताओं के उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि यह जीत युवाओं के विश्वास को दिखाती है.

DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा

उन्होंने कहा, "दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की जीत ‘ज्ञान, शील और एकता’ तथा राष्ट्र प्रथम के संस्कारों में युवा विश्वास की जीत है."

DUSU से अपना पुराना जुड़ाव भी किया याद

रेखा गुप्ता ने अपने छात्र जीवन और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े अनुभवों को भी याद किया. उन्होंने कहा, "दिल्ली विश्वविद्यालय और DUSU से मेरा जुड़ाव बेहद आत्मीय है. इसी परिसर ने छात्र जीवन से लेकर DUSU अध्यक्ष के दायित्व तक मेरी यात्रा को आकार दिया. इसलिए आज की यह ऐतिहासिक विजय मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का क्षण है."

PM मोदी के नेतृत्व से जोड़ा युवाओं का समर्थन

मुख्यमंत्री ने DUSU चुनाव में युवाओं के समर्थन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प से भी जोड़ा. उन्होंने सभी विजयी प्रत्याशियों को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'

उन्होंने कहा, "युवाओं का यह प्रचंड समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प पर उनके अटूट विश्वास की मुहर है. सभी विजयी प्रत्याशियों को उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं."के लिए शुभकामनाएं."