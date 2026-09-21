दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव तीनों पद जीते. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोटों के साथ जीत दर्ज की. इस चुनाव में किसी भी विजेता का सबसे बड़ा वोट आंकड़ा था. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को एक भी केंद्रीय पैनल सीट नहीं मिली और यह उसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा. लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती. ABVP ने तीन सीटें जीतीं, लेकिन उसका कुल वोट शेयर 2026 में सिर्फ 32.78% रहा. 2023 के 43.19% से पूरे 10 प्रतिशत अंक नीचे. यह विरोधाभास ही इस साल के DUSU चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है...





तीन सीटें जीतना और वोट शेयर गिरना एक साथ कैसे?

यह DUSU की खास चुनावी गणित है. यहां चार अलग-अलग पदों के लिए चार अलग-अलग वोट होते हैं. कोई छात्र अध्यक्ष पद पर ABVP को वोट दे सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर किसी और को. ABVP का कुल वोट शेयर चारों पदों के कुल वोटों का औसत है.

2026 में ABVP का सबसे बड़ा नुकसान उपाध्यक्ष पद पर हुआ. यहां उसके उम्मीदवार इशु मौर्या को सिर्फ 16,910 वोट मिले, जबकि निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल किए. अगर शौकीन नहीं लड़ते और उनके वोट ABVP-NSUI में बंट जाते, तो तस्वीर अलग होती. यानी ABVP ने तीन सीटें जीतीं, लेकिन उसका वोट बैंक पतला हो रहा है.

NSUI का सफाया क्यों हुआ?

NSUI की कहानी इस चार साल की सबसे नाटकीय है. 2017 के बाद पहली बार 2024 में उसने अध्यक्ष पद जीता था. 2024 में NSUI का वोट शेयर 35.97% था. सिर्फ दो साल में वह 23.39% पर आ गया और एक भी सीट नहीं जीत सका. यह इस पूरे चार साल में किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा गिरावट है. 2025 से 2026 के बीच NSUI का वोट शेयर 8.12 प्रतिशत अंक गिरा.

इसकी सबसे बड़ी वजह है टिकट बंटवारे में गड़बड़ी. दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे और उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सूची में नाम नहीं आया. उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए. इसी तरह विशेष यादव भी NSUI से जुड़े थे, टिकट नहीं मिला, समाजवादी छात्र सभा के समर्थन से संयुक्त सचिव पद पर दूसरे स्थान पर रहे. NSUI के अपने उम्मीदवार से आगे. एक पार्टी का अपना ही कार्यकर्ता बागी होकर जीत जाए, यह NSUI के लिए सबसे बड़ा झटका है.

वाम दलों (AISA-SFI) की हालत

वाम दलों ने 2024 से 2026 तक तीन साल तक गठबंधन मेंजॉ चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती. 2026 में उनका सबसे बुरा हाल हुआ. उपाध्यक्ष पद पर उनके उम्मीदवार को 2,383 वोट मिले, जबकि NOTA को 4,359. संयुक्त सचिव पद पर उन्हें 5,837 मिले, NOTA को 7,389.

छात्रों ने वाम उम्मीदवारों से ज्यादा भरोसा NOTA पर जताया. 2026 में CJP के नेतृत्व में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें AISA-SFI ने हिस्सा लिया. सड़क पर मौजूदगी ज्यादा थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई.

NOTA और निर्दलीय उम्मीदवारों का उभार

2026 में NOTA को कुल 23,942 वोट मिले, जो पिछले साल से 268 ज्यादा हैं. सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर NOTA का वोट शेयर 12% से ऊपर रहा. हर 8वां छात्र किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुनना चाहता था.

दीपांशु शौकीन की जीत को इसी संदर्भ में देखना चाहिए. वे DTC बस कंडक्टर के बेटे हैं और नंगे पैर प्रचार करते रहे. उन्होंने NSUI से टिकट मांगी, नहीं मिली, तो निर्दलीय उतर गए. 17 साल में पहली बार किसी निर्दलीय ने DUSU उपाध्यक्ष पद जीता है. यह दिखाता है कि छात्र बड़े संगठनों से ऊब चुके हैं.

बाहरी घटनाओं का बड़ा असर

इस साल सितंबर 2026 में सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना हुई, जिसमें कई DU छात्रों की मौत हो गई. छात्र आवास और सुरक्षा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया. शौकीन ने खुद कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उन छात्रों के लिए न्याय है जिन्होंने सत्य निकेतन में जान गंवाई. इसी तरह NEET-UG में गड़बड़ी को लेकर चले Gen Z/CJP आंदोलन ने भी माहौल बनाया.

इतिहास से क्या सीख?

DUSU की राजनीति 1954 से चल रही है. 1972-73 में छात्रों ने 50 दिन का आंदोलन किया, तब जाकर सीधे चुनाव की व्यवस्था बनी. 1990 में मंडल आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हुए. 2009 में पहली बार लिंगडोह कमेटी के नियम लागू हुए.

2024 में प्रचार में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण मतगणना दो महीने देर से हुई. 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जीत के जुलूस पर रोक लगा दी और 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए. यानी DUSU चुनाव हमेशा से उथल-पुथल भरे रहे हैं.

तो इस चुनाव का सबसे बड़ा सबक क्या?

ABVP की स्थिति विरोधाभासी है. तीन सीटें जीतीं, लेकिन वोट शेयर 32.78% पर आ गया. दूसरी ओर NSUI को 0 सीट मिली, भले ही अध्यक्ष पद पर उसके उम्मीदवार सिर्फ 2,053 वोटों से हारे. वाम दलों का वोट शेयर 9.18% रहा, जो NOTA से भी कम है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र किसी एक बड़े संगठन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे. वे ABVP को वोट देकर भी उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय को चुन रहे हैं. यह न तो ABVP के पक्ष में पूरी लहर है, न NSUI के खिलाफ जनादेश. यह बंटे हुए मन का चुनाव है . जहां छात्र मौजूदा विकल्पों से असंतुष्ट हैं, लेकिन पूरी तरह विद्रोह भी नहीं कर रहे.

सबसे बड़ी चेतावनी NOTA और शौकीन जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की सफलता से मिलती है. अगर बड़े छात्र संगठन अपने टिकट बंटवारे, जमीनी काम और पारदर्शिता को ठीक नहीं करते, तो अगला चुनाव इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित हो सकता है.