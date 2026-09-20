DUSU में NSUI की हार पर उदित राज बोले- टिकट बंटवारे की समीक्षा हो

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI की हार के बाद अब टिकट बंटवारे में गड़बड़ी को लेकर चर्चा अब सतह पर आ गयी है. कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुद्दे पर कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कहीं न कहीं कमी जरुर है. उन्होंने सीनियर नेताओं पर संवाद न करने का भी आरोप लगाया.

NSUI की करारी हार के बाद उदित राज ने कहा, "इसकी समीक्षा होनी चाहिए. कहीं न कहीं कोई कमी ज़रूर है जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, वे लोगों से मिलते नहीं, फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते और लोगों से बातचीत नहीं करते. लोगों ने मुझसे कई बार ऐसी शिकायतें की हैं. हाईकमान को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए." शनिवार को छात्रसंघ नतीजों के बाद वे NSUI को मिली हार पर टिप्पणी कर रहे थे.

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शनिवार को घोषित हुए थे छात्रसंघ परिणाम

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के नतीजे शनिवार (19 सितंबर) को नतीजे घोषित किए गए. इसमें ABVP ने अध्यक्ष सहित तीन प्रमुख पदों पर जीत हासिल की. अध्यक्ष पद पर यश डबास ने 24,576 वोट हासिल किए. दूसरे नंबर पर NSUI के विजय शंकर मीणा रहे उन्हें 22. 523 वोट मिले. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की. उन्होंने ABVP के ईशु मौर्य को 13 हजार से अधिक वोटों से हराया.

इसी तरह सचिव पद पर ABVP की रिया छावड़ी ने जीत हासिल की, उन्होंने 21,650 वोट पाकर NSUI की नम्रता चौधरी को छह हजार से अधिक वोटों से हराया. सचिव पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने जीत हासिल की. उन्होंने निर्दलीय विशेष यादव को कड़े मुकाबले में हाराया. कुल मिलाकर इस छात्रसंघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI को बड़ी निराशा हाथ लगी. जबकि अध्यक्ष पद का उसे दावेदार तक बताया जा रहा था.

टिकट वितरण में कलह का दावा

अब हार के बाद ये बात निकलकर आ रही है कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह सिफारिश वाले लोगों को टिकट दिया गया. उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन NSUI से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह किसी और को दिया गया. जिस पर अब उंगली उठ रहीं हैं. कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर दीपांशु को दिया जाता तो जीत पक्की थी. बहरहाल टिकट वितरण को लेकर अब पार्टी के सीनियर नेता भी आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

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