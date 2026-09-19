DUSU चुनाव: जीत के बाद ABVP के यश डबास की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'सबसे पहले...'

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने जीत दर्ज की है. जीत के बाद यश डबास ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि उनका सबसे पहला काम कॉलेजों, हॉस्टल और PGs का सेफ्टी ऑडिट करवाना होगा. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी.

जीत के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला. काउंटिंग सेंटर के बाहर जुटे छात्रों को फिलहाल हटा दिया गया है, जबकि छात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास मौजूद हैं.

PG और हॉस्टल की सुरक्षा पर रहेगा फोकस

यश डबास ने जीत के बाद छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी प्राथमिकता बताई. उन्होंने कहा, "हमारे लिए सबसे पहला और विशेष मुद्दा यह रहेगा कि हर एक पीजी और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए. क्योंकि आप सभी ने सत्य निकेतन में हुई घटना को देखा है. हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी हो. इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा कि हर कॉलेज, हॉस्टल और पीजी का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए."

#WATCH | Delhi: ABVP's Yash Dabas wins the post of President with 24,576 votes



He says, "It feels great because this is a victory for the entire country against the fake narrative that was being propagated nationwide. Today, the students of Delhi University have rejected that… https://t.co/gzZODTf6DZ pic.twitter.com/oMZJlI03Tz — ANI (@ANI) September 19, 2026

'जेन ज़ी विद्यार्थी परिषद के साथ है'

यश डबास ने अपनी जीत को जेन ज़ी से जोड़ते हुए कहा, "विद्यार्थी परिषद को जिताने वाला ही जेन ज़ी है. मैं खुद एक जेन ज़ी हूं और यह उन सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेन ज़ी राष्ट्र के साथ है, जेन ज़ी विद्यार्थी परिषद के साथ है."

उन्होंने आगे कहा, "ये देशभक्ति और संघ शक्ति की जीत है. बीयू से लेकर डीयू तक छात्रों ने हमें जिताने का काम किया है. इस बार एनएसयूआई की तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन वह परिसरों से पूरी तरह साफ हो चुकी है. एनएसयूआई चार-शून्य से हार चुकी है."

'पूरे देश की जीत है'

यश डबास ने अपनी जीत को पूरे देश से जोड़ते हुए कहा, "यह पूरे देश की जीत है. पूरे देश में एक फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी. आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने उसका जवाब दिया है और यह दिखा दिया है कि जेन ज़ी विद्यार्थी परिषद के साथ है और जेन ज़ी राष्ट्र के साथ है."

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राहुल गांधी और इंदिरा भवन पर भी साधा निशाना

यश डबास ने कहा, "यह सिर्फ एनएसयूआई की हार नहीं है, बल्कि इंदिरा भवन की हार है. यह राहुल गांधी की हार है. यह विनोद जाखड़ की हार है. बार-बार, चाहे वह विनोद जाखड़ जी हों, लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे. छात्रों ने उन्हें समझा और उन्हें नकारते हुए विद्यार्थी परिषद को अच्छे अंतर से जिताने का काम किया है."

जीत के बाद यश डबास ने छात्रों से NSUI छोड़ने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि अगर जीतना है तो NSUI को छोड़ना होगा.