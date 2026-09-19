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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?

DUSU चुनाव: अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी, यश, विजय, दीपांशु, विशेष, किसको कितने वोट मिले?

DUSU चुनाव के लिए 8 राउंड की गिनती पूरी हो गई है. DUSU चुनाव में  सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए चुनाव हुए थे. चुनावी नतीजों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के लिए मतगणना जारी है. DUSU चुनाव में  सेंट्रल पैनल के चार पदों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए होने वाले मतदान हुए थे. अभी तक के रुझानों में ABVP और NSUI के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

अब तक 8 राउंड की गिनती हो चुकी है. 8वे राउंड में अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यश डबास पीछे हो गये हैं. 

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कौन-कौन है मैदान में?

DUSU चुनाव में 4 पदों के लिए हुए ABVP के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्य राज सिंह हैं. अध्यक्ष पद के लिए NSUI के उम्मीदवार विजय शंकर मीना, उपाध्यक्ष के लिए वीर छत्रथ, सचिव के लिए नम्रता चौधरी और संयुक्त सचिव के लिए गोपाल चौधरी हैं. इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए AISA-SFI गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार अनन्या रतूड़ी, उपाध्यक्ष पद के लिए अक्षत शिखर, सचिव पद के लिए स्टैनज़िन डेस्क्योंग और संयुक्त सचिव पद के लिए बी परिजात  हैं.

किस राउंड में कौन है आगे?

8 वें राउंड में अध्यक्ष पद पर NUSI विजय मीना 9487 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं. ABVP के यश पिछड़ते नजर आ रहे हैं और उन्हें कुल वोट 9257 मिले हैं. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु 12310 वोटों के साथ सबसे आगे हैं. सचिव पद पर ABVP की रिया छावड़ी 8466 वोटों के साथ सबसे आगे हैं. संयुक्त सचिव पद पर समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव 6297 वोटों के साथ सबसे आगे बने हुए हैं.

छठे राउंड में अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास 7,346 वोट के साथ सबसे आगे रहे. वहीं, विजय शंकर मीना को कुल 6,760 वोट ही मिले. 7वें राउंड में भी यश आगे रहे और उन्हें कुल 8,825 और विजय शंकर मीणा को 8,216 वोट मिले. 

5वें राउंड में कौन है आगे?

अध्यक्ष पद पर ABVP यश डबास  ने 1,586 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और कुल वोट 5,790 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर NSUI के NSUI के उम्मीदवार विजय शंकर मीना हैं, जिन्हें 1,268 वोट मिले हैं, जबकि कुल योग 5,737 है. दोनों के वोटों में अंतर काफी कम है ऐसे में कौन जीतेगा इसपर सभी की नजर है. 

उपाध्यक्ष पद की बात करें तो दीपांशु शौकीन (निर्दलीय) को 5वें राउंड में अकेले 2031 मिले हैं, जिससे कुल योग 7,655 हो गया है. दीपांशु की जीत लगभग तय मानी जा  रही है. वहीं, दूसरे नंबर पर ईशू मौर्य (AVBP) को 936 वोट मिले हैं और कुल योग 3,939 है.

सचिव पद पर रिया छावड़ी (AVBP) आगे चल रही हैं और उन्हें 1568 वोट मिले हैं. इसी के साथ कुल वोटों का योग 5,216 हो गया है. दूसरे नंबर पर NSUI की नम्रता चौधरी हैं जिन्हें 803 वोट मिले हैं, जिससे कुल वोटों का योग 3,767 हो गया है. 

संयुक्त सचिव पद की बात करें तो इसपर विशेष यादव (SCS), जिन्हें 1193 वोट मिले हैं और कुल वोटों का योग 4,270 हो गया है. दूसरे नंबर पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह 5वें राउंड में 986 वोटों से आगे चल रहे हैं और कुल योग 3,851 है. वहीं. NSUI के गोपाल चौधरी तीसरे नंबर पर हैं और उन्हें 759 वोट मिले हैं. 

चौथे राउंड में किसे कितने मिले वोट?

चौथे राउंड की गिनती तक NSUI के विजय शंकर मीना आगे चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड से ही ABVP के यश डबास ने वोटों को अंतर को पाटना शुरू कर दिया. चौथे राउंड में विजय शंकर को 898 ही वोट मिले, लेकिन कुल योग सबसे अधिक 4469 रहा. यश डबास को इस राउंड में सबसे अधिक 1074 वोट मिले, जिससे उनका कुल योग 4204 हो गया. 

उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन सबसे आगे रहे और उनको 1360 वोट मिले, जिससे कुल योग 5624 वोट हो गए. दूसरे नंबर पर ईशू मौर्य (ABVP) को केवल 614 वोट मिले. तीसरे नंबर पर NSUI के 206 वोटों के साथ वीर चतरथ रहे.

सचिव पद पर चौथे राउंड में रिया को 843 और नम्रता को 632 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह को 672, NSUI के गोपाल चौधरी को 704 और विशेष यादव (SCS) को 479 ही वोट मिले थे. 

तीसरे राउंड में कौन था आगे?

तीसरे राउंड में NSUI के विजय शंकर मीना को 859 वोट मिले, जिससे कुल योग 3571 वोटों का रहा. दूसरे नंबर पर ABVP के यश डबास को 682 वोट मिले, जिससे कुल योग 3130 रहा.

उपाध्यक्ष के पद पर दीपांशु शौकीन को 1008 वोट मिले, जिससे कुल योग 4264 हो गया. इसके बाद ईशू को 505 ही वोट मिले और कुल योग 2389 रहा. सचिव के पद पर रिया को 659 वोट मिले जिससे कुल योग 2805 रहा, दूसरे नंबर पर नम्रता रहीं, जिन्हें 567 वोट मिले और कुल योग 2332 रहा.

संयुक्त सचिव के पद पर विशेष को सबसे अधिक 553 वोट मिले, जिससे कुल योग 2,598 हो गया. दूसरे नंबर पर लक्ष्यराज सिंह को 423 वोट मिले, जिससे कुल योग 2192 रहा और तीसरे नंबर पर गोपाल चौधरी को 558 वोट मिले, जिससे कुल योग 1958 रहा. 

दूसरे राउंड में क्या थे नतीजे?

दूसरे राउंड की बात करें तो अध्यक्ष पद यश डबास (ABVP) को 1143 वोट मिले, जबकि विजय शंकर मीना (NSUI) को सबसे अधिक 1521 वोट मिले थे. उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन (निर्दलीय) को सबसे अधिक 1565 वोट मिले. इसके बाद ईशू मौर्य (ABVP) को 1019 वोट और वीर चतरथ (NSUI) को 257 वोट मिले. 

सचिव पद पर रिया छावड़ी (AVBP) को 1004 वोट मिले और नम्रता चौधरी (NSUI) को 856 वोट मिले थे. संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह (AVBP) को 832 वोट मिले, गोपाल चौधरी (NSUI) को 702 वोट मिले थे. सबसे अधिक समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव को 1049 वोट मिले. 

पहले राउंड की बात करें तो यश डबास (AVBP) को सबसे अधिक 1305 वोट मिले थे. इसके बाद विजय शंकर मीना (NSUI) को 1191 वोट मिले थे. उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य (AVBP) को 865 को वोट मिले, वीर चतरथ (NSUI) को 242 वोट मिले और दीपांशु शौकीन को सबसे अधिक 1391 वोट मिले थे. 

सचिव पद पर रिया छावड़ी (AVBP) को 909 वोट मिले, नम्रता चौधरी (NSUI) को 450 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह (AVBP) को 938 वोट मिले. गोपाल चौधरी (NSUI) को 698 वोट मिले और सबसे अधिक विशेष यादव (SCS) को 996 वोट मिले. 

 

 

 

 

 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 19 Sep 2026 01:03 PM (IST)
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