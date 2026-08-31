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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRABVP से लेकर NSUI तक, कैसे बदली दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति?

ABVP से लेकर NSUI तक, कैसे बदली दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति?

DUSU की राजनीति लंबे समय से एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबले के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार दूसरे छात्र संगठन भी सक्रिय नजर आ रहे हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 31 Aug 2026 09:56 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी डूसू चुनाव 2026 में एक बार फिर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला केंद्र में है. 18 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर दोनों छात्र संगठन कैंपस में छात्रों से संपर्क बढ़ा रहे हैं और शिक्षा, छात्र सुविधाओं तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को अपने अभियान का हिस्सा बना रहे हैं. लेकिन आज डूसू की राजनीति में मजबूत स्थिति रखने वाली एबीवीपी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी. संगठन को गठन के करीब दो दशक बाद नहीं, बल्कि डूसू चुनाव शुरू होने के 14 साल बाद पहली बार चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिला.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की स्थापना 1949 में हुई थी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव 1954 से शुरू हुए. इसके बावजूद एबीवीपी ने डूसू के चुनावी मुकाबले में पहली बार 1968 में हिस्सा लिया. उस दौर में विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों का खासा प्रभाव था. एबीवीपी कैंपस की गतिविधियों में सक्रिय जरूर थी, लेकिन चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा.

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शुरुआत ही लगातार तीन हार से हुई

चुनावी राजनीति में प्रवेश के बाद एबीवीपी को शुरुआती तीन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा. मजबूत प्रतिद्वंद्वी संगठनों के बीच संगठन ने धीरे-धीरे अपना आधार तैयार किया. लगातार पराजय के बावजूद उसने चुनावी मैदान नहीं छोड़ा और छात्र मुद्दों के साथ कैंपस की गतिविधियों में अपनी मौजूदगी बनाए रखी. यही लगातार सक्रियता आगे चलकर संगठन के लिए राजनीतिक आधार मजबूत करने में मददगार बनी.

NSUI की चुनावी कहानी भी जीत से नहीं हुई थी शुरू

आज एबीवीपी की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानी जाने वाली एनएसयूआई की शुरुआत भी डूसू में आसान नहीं रही. 1971 में गठित एनएसयूआई ने 1972 में पहली बार डूसू चुनाव में हिस्सा लिया. इसके बाद शुरुआती वर्षों में उसे भी लगातार हार का सामना करना पड़ा. संगठन 1972, 1973, 1974 और 1977 के चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सका. वहीं, 1975 और 1976 में आपातकाल के कारण डूसू चुनाव आयोजित नहीं हुए थे.

2024 में NSUI की वापसी, 2025 में ABVP ने पलटा समीकरण

डूसू की राजनीति में दोनों संगठनों के बीच मुकाबला लगातार बदलता रहा है. 2024 के चुनाव में एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया था. इसके अगले साल यानी 2025 में अध्यक्ष पद एबीवीपी के खाते में चला गया. ऐसे में इस बार एनएसयूआई पिछली उपलब्धि के बाद फिर मजबूत वापसी की कोशिश में है, जबकि एबीवीपी अपनी मौजूदा पकड़ कायम रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है.

छात्र सुविधाओं से लेकर प्रतिनिधित्व तक मुद्दों पर जोर

इस चुनाव में केवल संगठनात्मक वर्चस्व ही चर्चा का विषय नहीं है. कैंपस में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षा से जुड़े सवाल, छात्र हित और विश्वविद्यालय में प्रभावी प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा बन रहे हैं. दोनों प्रमुख संगठनों की कोशिश है कि इन मुद्दों के जरिए अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच बनाई जाए.

2026 में मुकाबला सिर्फ ABVP-NSUI तक सीमित नहीं

इस बार डूसू चुनाव का राजनीतिक दायरा केवल एबीवीपी और एनएसयूआई तक सीमित दिखाई नहीं दे रहा है. ताजा चुनावी गतिविधियों में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और आइसा समेत अन्य छात्र समूह भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. एसएफआई ने अगस्त में डूसू चुनाव के लिए 84 सदस्यीय चुनाव समिति गठित करने और अपनी रणनीति तैयार करने की जानकारी दी थी. विश्वविद्यालय की ओर से 18 सितंबर को मतदान और 19 सितंबर को मतगणना का कार्यक्रम तय किया गया है.

छात्रों की राय से घोषणापत्र तैयार करने की कवायद

चुनाव से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों छात्र संगठनों ने कैंपस में छात्रों के बीच पहुंच बढ़ाने की कवायद तेज की है. एनएसयूआई ने 'My Campus, My Manifesto' अभियान के जरिए छात्रों से सुझाव जुटाने की शुरुआत की है और संगठन के मुताबिक उसे करीब 6,000 सुझाव मिल चुके हैं. दूसरी ओर, चुनावी गतिविधियों के बीच कैंपस के मुद्दों और छात्रों की प्राथमिकताओं को अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है.

इस बार डूसू चुनाव में क्या बदला हुआ है

डूसू की राजनीति लंबे समय से एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबले के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार दूसरे छात्र संगठन भी सक्रिय नजर आ रहे हैं. 2025 में एबीवीपी ने केंद्रीय पैनल की चार में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनएसयूआई को उपाध्यक्ष पद मिला था. इससे पहले 2024 में दोनों संगठनों ने केंद्रीय पैनल की दो-दो सीटें जीती थीं. ऐसे में 2026 का चुनाव दोनों प्रमुख संगठनों के लिए अपने प्रभाव का आंकलन करने वाला अहम मुकाबला माना जा रहा है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
DUSU Election
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