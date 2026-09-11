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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU 2026: 4 पदों के लिए 20 कैंडिडेट्स, 6 महिला उम्मीदवार, देखें लिस्ट

DUSU 2026: 4 पदों के लिए 20 कैंडिडेट्स, 6 महिला उम्मीदवार, देखें लिस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इलेक्शन 2026 के लिए ABVP, NSUI AISA और SFI के पैनल मैदान में हैं. विश्वविद्यालय ने चार पदों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 11 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है.

चारों पदों के लिए जारी सूची के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए-7, उपाध्यक्ष पद के लिए-5, सचिव पद के लिए-4 और सह-सचिव पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं.इस चुनाव में चारों पदों को मिलाकर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं.

कौन से कॉलेज और डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स?

इन 20 में से 6 उम्मीदवार महिलाएं हैं. जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1,सचिव के लिए 3 और सह सचिव के लिए 2 उम्मीदवार हैं. कुल 20 उम्मीदवारों में से 8 कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से हैं.

इसके बाद सबसे ज्यादा कैंपस लॉ सेंटर से 4 उम्मीदवार हैं. वहीं पीजीडीएवी कॉलेज से 2 उम्मीदवार एसपीएम कॉलेज , मोतीलाल नेहरू कॉलेज , रामजस कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, हिंदू कॉलेज से, हंसराज कॉलेज से 1-1 उम्मीदवार है.

अध्यक्ष पद (President)

1. अनन्या रतूड़ी (महिला)-पीजीडीएवी कॉलेज (AISA और SFI अलायंस)
2. अश्मित कुमार-पीजीडीएवी कॉलेज
3. एजाज मंसूरी-कैंपस लॉ सेंटर
4. समर्थ बेनीवाल-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज
5. समीर कुमार-रामजस कॉलेज
6. विजय शंकर मीणा-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (NSUI)
7. यश डबास-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (ABVP)

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उपाध्यक्ष पद (Vice-President)

1. अरण्या सिंह राठौड़-एसपीएम कॉलेज
2. दीपांशु शोकीन-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज
3. इशू मौर्य-कैंपस लॉ सेंटर (ABVP)
4. वीर चतरथ-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (NSUI)
5. अक्षित शिखर-मोतीलाल नेहरू कॉलेज (AISA और SFI अलायंस)

सचिव पद (Secretary)

1. नम्रता चौधरी (महिला)-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (NSUI)
2. पंकज कुमार-कैंपस लॉ सेंटर
3. रिया छाबड़ी (महिला)-श्री अरबिंदो कॉलेज (ABVP)
4. स्टेंजिन डेस्क्योंग (महिला)-हिंदू कॉलेज (AISA और SFI अलायंस)

सह-सचिव पद (Joint-Secretary)

1. बी पारिजात-हंसराज कॉलेज (AISA और SFI अलायंस)
2. गोपाल चौधरी-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज (NSUI)
3. लक्ष्यराज सिंह-कैंपस लॉ सेंटर (ABVP)
4. विशेष यादव-डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज

DUSU के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को वोटों की गिनती होगी. इस बार यह चुनाव NSUI और ABVP- दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का विषय हैं. 2 महीने पहले ही जंतर-मंतर पर हुए धरने के बाद NSUI एक ओर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के अगुवाई वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को छात्र हित विरोधी बता रही है तो वहीं ABVP, कांग्रेस की अगुवाई वाली नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया को पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणामों की ओर देखने के लिए कह रही है.

विनोद जाखड़ ने जारी किया बयान

प्रत्याशियों के ऐलान के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा- दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में NSUI का यह पैनल छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके अधिकारों के लिए मजबूती से संघर्ष करने का संकल्प लेकर मैदान में है.

उन्होंने लिखा- मेरी सभी छात्र साथियों से अपील है कि NSUI के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और बहुमूल्य वोट देकर छात्रहितों की इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करें.

अध्यक्ष – विजय शंकर मीणा- बैलेट नंबर 6
उपाध्यक्ष – वीर छत्रथ- बैलेट नंबर 4
सचिव – नम्रता चौधरी- बैलेट नंबर 1
सह-सचिव – गोपाल चौधरी- बैलेट नंबर 2

जाखड़ ने लिखा- आपका वोट, छात्रों की आवाज़ को ताकत देगा.   NSUI जिंदाबाद!

ABVP ने क्या कहा?

वहीं abvp के अधिकृत एक्स अकाउंट से लिखा गया- टीम तैयार है. मिशन पक्का है. ABVP की टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026–27 के लिए मैदान में उतर रही है अध्यक्ष: यश डबास - 7 नंबर बैलेट उपाध्यक्ष: इशू मौर्य - 3 नंबर बैलेट सचिव: रिया छावड़ी - 3 नंबर बैलेट संयुक्त सचिव: लक्ष्य राज सिंह - 3 नंबर बैलेट.

SFI ने की ये अपील

उधर, SFI Delhi के एक्स अकाउंट पर पैनल की जानकारी देते हुए लिखा गया- अब और जाति-आधारित गुटबाजी नहीं और न ही पैसे, बाहुबल का बोलबाला. SFI-AISA को चुनें.

अभी DUSU में कौन कितना, ताकतवर?

यह चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बीते रविवार, 6 सितंबर को दिल्ली स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत के ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई जिसमें 5 छात्र हैं. ऐसे में आगामी चुनावों में NSUI हॉस्टल्स का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है.

अभी DUSU में एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष, NSUI के राहुल झांसला उपाध्यक्ष, एबीवीपी के कुणाल चौधरी और दीपिका झा- क्रमशः सचिव और सह सचिव हैं. 

अब यह देखना होगा कि 18 सितंबर के मतदान के बाद 19 सितंबर को होने वाली मतगणना में क्या परिणाम आता है. सभी पैनल्स की कोशिश होगी कि उनके उम्मीदवारों, ज्यादा से ज्यादा पदों पर जीतें.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 11 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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