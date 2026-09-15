DU छात्रसंघ चुनाव में घमासान, ABVP ने NSUI पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रत्याशियों के साथ विभिन्न कॉलेजों में संपर्क अभियान बढ़ा दिया है. संगठन का कहना है कि उसके प्रत्याशियों को विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि चुनावी माहौल के बीच अभाविप ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI पर सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

अभाविप ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए ईशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्यराज सिंह को मैदान में उतारा है. संगठन के मुताबिक उसके पूरे पैनल का मतदान क्रमांक 7-3-3-3 है. प्रत्याशी और कार्यकर्ता अलग-अलग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं.

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NSUI पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल प्रभावित करने का आरोप

अभाविप का आरोप है कि जहां वह विद्यार्थियों के बीच जाकर सीधे संवाद कर रही है, वहीं NSUI सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. संगठन ने NSUI के भीतर सामने आए मतभेदों और आंतरिक विवादों को भी चुनावी अभियान का मुद्दा बनाया है. अभाविप का दावा है कि इन विवादों से ध्यान हटाने के लिए NSUI और कांग्रेस की ओर से प्रचार के अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं.

संविधान और झंडा जलाने की घटनाओं को लेकर भी निशाना

अभाविप ने NSUI पर संविधान और संगठन के झंडे जलाने की घटनाओं का भी आरोप लगाया है. उसका कहना है कि संविधान के रक्षक होने का दावा करने वाले संगठन से जुड़ी ऐसी घटनाएं उसके कथन और व्यवहार के बीच अंतर को सामने लाती हैं. अभाविप ने यह भी दावा किया कि NSUI को चुनाव में अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है और इसी वजह से वह विद्यार्थियों के वास्तविक मुद्दों के बजाय प्रचार पर ज्यादा जोर दे रही है.

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि NSUI में सामने आ रहे आंतरिक मतभेद बताते हैं कि संगठन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच ही समन्वय कायम नहीं कर पा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो संगठन अपने लोगों के बीच विश्वास और तालमेल नहीं बना पा रहा, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों की समस्याओं और आकांक्षाओं को कैसे संभालेगा.

शर्मा ने कहा कि NSUI को विद्यार्थियों के बीच जाकर उनके मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वह अपनी अंदरूनी कलह से ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम और प्रचार का सहारा ले रही है. उनके मुताबिक अभाविप लगातार कॉलेजों में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनकी बात सुन रही है और छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पूरे घटनाक्रम को देख और समझ रहे हैं. शर्मा ने कहा कि इस बार विद्यार्थियों का समर्थन अभाविप के साथ है और 7-3-3-3 के साथ संगठन का पूरा पैनल निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है.

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