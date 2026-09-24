DRI ने 23 करोड़ का सोना किया जब्त, म्यांमार से तस्करी कर लाने का आरोप
DRI की टीम ने पलवल टोल प्लाजा के पास दो नई थार गाड़ियों की जांच के दौरान 15.18 किलोग्राम के गोल्ड बार जब्त किया है. इसकी कीमत 23 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है. दोनों थार को भी कब्जे में ले लिया गया है.
देश मे तस्करी पर लगाम लगाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम लगातार कार्रवाई करती रहती है. इसी क्रम में चलाए गए सात अलग-अलग अभियानों में से दो ऑपरेशन में फॉरेन ऑरिजिन का लगभग 21 किलो सोना जब्त किया है.
इस सोने की कुल कीमत 61 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. इन मामलों में टीम ने पांच तस्करों को भी दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जिन्हें कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है.
👉 DRI seizes around 21 kg foreign-origin gold worth Rs. 32 crore in crackdown on gold smuggling— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 23, 2026
👉 Seized gold smuggled from neighbouring countries; 5 persons arrested
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पलवल टोल प्लाजा पर दो नई थार से 15 किलो सोना बरामद
अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, DRI की टीम ने विशिष्ठ सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पलवल टोल प्लाजा के पास दो नई थार गाड़ी को रोका. दोनों गाड़ियों की गहनता से जांच की गई. इस दौरान टीम को दोनों गाड़ियों में पिछले पहिये के ऊपर चेसिस में बहुत ही चतुरता से छिपा कर बनाई गए एक कैविटी का पता चला. कैविटी को चेसिस के एक हिस्से को हटाकर बड़ी ही विशेषज्ञता से वेल्डिंग करके बनाया गया था.
इसका आसानी से पता लगा पाना काफी कठिन था, लेकिन DRI की टीम ने न केवल गहन तलाशी कर इस मुश्किल कैविटी का पता लगाया, बल्कि उसमें छिपा कर रखे गए 15.18 किलोग्राम के गोल्ड बार को भी बरामद कर लिया. इसके साथ ही दोनों थार को भी कब्जे में ले लिया गया है. इंटेलिजेंस से पता चला है कि सोना म्यांमार से तस्करी कर लाया गया था, जिसकी कीमत 23 करोड़ 30 लाख रुपये आंकी गयी है.
बस यात्री नेपाल से तस्करी कर लाया 5.8 किलो सोना
इससे पहले, 16 सितंबर को एक और ऑपरेशन में, DRI के अधिकारियों ने जेवर टोल प्लाजा पर एक बस यात्री को रोका था, जो गोरखपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था. उसकी व्यक्तिगत तलाशी में 5.8 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद हुआ था, जिसमें 1 किलो के पांच सोने के बार और लगभग 800 ग्राम कटे हुए टुकड़े थे. बरामद सोने को खास तौर पर डिजाइन किए गए कॉटन के कमर बेल्ट में छिपाकर रखा गया था. आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. शुरुआती जांच से पता चला कि सोना उसे काठमांडू में सौंपा गया था और भारत-नेपाल बॉर्डर के रास्ते सोने को तस्करी कर भारत लाया था.
गौरतलब है कि, पिछले तीन हफ्तों में, DRI ने देश भर में अलग-अलग ऑपरेशन में लगभग 123 किलो सोना और लगभग 10 किलो चांदी जब्त की है. इनकी कुल कीमत 187 करोड़ से अधिक बताई जा रही है. वहीं, इन ऑपरेशन के दौरान सोने की तस्करी के आरोप में 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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