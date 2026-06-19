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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में डॉक्टर ने की नौकरानी की हत्या, पुलिस पहुंची तो कहा- मुझे फांसी दे दो

Delhi News: दिल्ली में डॉक्टर ने की नौकरानी की हत्या, पुलिस पहुंची तो कहा- मुझे फांसी दे दो

Delhi News In News: दिल्ली के माउंट कैलाश में 15 साल से घर में काम कर रही नौकरानी की हत्या के आरोप में डॉक्टर मनीष गुप्ता गिरफ्तार. साकेत कोर्ट ने आरोपी को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 19 Jun 2026 11:26 PM (IST)
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दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके के पास स्थित माउंट कैलाश में नौकरानी की हत्या के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मनीष गुप्ता को साकेत कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच आगे बढ़ाने और सबूत जुटाने के लिए आरोपी डॉक्टर की हिरासत जरूरी है. कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद दो दिन की कस्टडी मंजूर कर दी.

पुलिस के मुताबिक, 45 वर्षीय मीना पिछले करीब 15 साल से डॉक्टर मनीष गुप्ता के घर में काम कर रही थी. घटना वाले दिन मीना घर की छत पर खून से लथपथ हालत में मिली थी. मौके से एक बैट और खून से सना रसोई का चाकू भी बरामद किया गया. शुरुआती जांच में इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

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वारदात के बाद भागने की कोशिश नहीं

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद डॉक्टर मनीष गुप्ता ने भागने की कोई कोशिश नहीं की. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह घर की सीढ़ियों पर बैठा मिला. बताया जा रहा है कि उसने पुलिस से कहा था, मुझे फांसी दे दो. इस बयान के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी.

मानसिक बीमारी का भी चल रहा था इलाजजांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर मनीष गुप्ता पिछले लगभग 10 साल से डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) का इलाज करा रहा था. पुलिस अब उसकी मेडिकल हिस्ट्री और मानसिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज भी खंगाल रही है.

नौकरानी को हटाने को लेकर था विवाद

शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर मीना को काम से हटाना चाहता था, जबकि उसकी पत्नी इसके खिलाफ थी. इसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

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पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं यही विवाद हत्या की वजह तो नहीं बना. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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Published at : 19 Jun 2026 11:21 PM (IST)
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