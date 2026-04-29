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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन के बीच सेवा में होगी देरी, DMRC ने दिया अपडेट

कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन के बीच सेवा में होगी देरी, DMRC ने दिया अपडेट

Delhi Metro Latest Update: दिल्ली मेट्रो की ओर से मैजेंटा लाइन पर सेवा में देरी होने का अपडेट जारी किया है. इसके पीछे कॉर्पोरेशन ने सिग्नल इश्यू का कारण बताया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से मैजेंटा लाइन पर सेवा को लेकर अपडेट दिया है. मैजेंटा लाइन पर कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन के बीच सेवा में देरी रहेगी. कॉर्पोरेशन ने इसके पीछे सिग्नल इश्यू का हवाला दिया है.

बाकी सभी लाइनों पर सेवा सामान्य रहेगी. सिग्नल सिस्टम में आई खराबी की वजह से मेट्रो सेवाएं बाधित हो गईं. इस बीच मैजेंटा लाइन पर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा. इस वजह से स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारे लगी नजर आईं.

30 मिनट से ज्यादा समय तक फंसे रहे यात्री

कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच यह दिक्कत सामने आई. वहीं यात्रियों ने बताया कि वे ट्रेनों के अंदर और प्लेट्फॉर्म्स पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक फंसे रहे. इस पर मेट्रो ने सिग्नल की समस्या का हवाला दिया है. जानकारी के मुताबिक सिग्नल इश्यू का पता लगाने के लिए 4-5 इंजीनियर इस रूट और मैजेंटा लाइन मेट्रो में मौजूद थे. 

सोशल मीडिया पर गुस्साए यात्री

इस दौरान दिक्कतों का सामना कर रहे यात्रियों ने मेट्रो सेवा पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर शिकायतें करना शुरू कर दी. एक यूजर का कहना है कि मैजेंटा लाइन की मेट्रो करीब 10 मिनट से शाहीन बाग स्टेशन पर फंसी हुई है. उन्होंने आगे लिखा  कि मुझे लगता है गेट खोलने और बंद करने के सिस्टम में खराबी आ गई है.

डीएमआरसी पर खड़े किए सवाल

वहीं एक अन्य यूजर का कहना है कि पीक आवर्स के बीच मैजेंटा लाइन पर मेट्रो 15 से 20 मिनट देर हो जाती है. यह देरी क्यों होती है? बता दें कि इस खराबी के कारण यात्रियों का काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान वह अपने सवाल और गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए डीएमआरसी पर निकाल रहे हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Kalkaji Mandir Botanical Garden DMRC  DELHI NEWS
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