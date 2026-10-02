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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली में इंटरचेंज होगा या नहीं? दिल्ली मेट्रो ने 11 स्टेशन बंद

राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली में इंटरचेंज होगा या नहीं? दिल्ली मेट्रो ने 11 स्टेशन बंद

DMRC ने कहा कि जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नयी दिल्ली पर प्रवेश व निकास अगले आदेश तक बंद रहेगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 02 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी (आप) और कुछ छात्र संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और जंतर-मंतर के नजदीक स्थित पटेल चौक सहित 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया.

ये लोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाताओं के बड़े पैमाने पर कथित रूप से नाम हटाए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है.

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दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नयी दिल्ली स्टेशनों पर प्रवेश व निकास अगले आदेश तक बंद रहेगा.

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हालांकि, डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस, नयी दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर इंटरचेंज (ट्रेन बदलने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) और भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है.

पुलिस ने क्या कहा?

जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा इंतज़ामों पर नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है, और विरोध प्रदर्शन, मार्च जैसी गतिविधियों की इजाज़त नहीं है. एहतियाती इंतज़ाम किए गए हैं और सभी से अपील है कि वे कानून का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें. धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए इस इलाके में न आएं. सड़कों और मेट्रो सेवाओं के बारे में ज़रूरी सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जन-जागरूकता संदेश जारी किए जा रहे हैं.'

Published at : 02 Oct 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro Dmrc DMRC  DELHI NEWS
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