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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली मेट्रो के बंद 6 स्टेशन खुलेंगे या नहीं? 18 मिनट में DMRC ने बदला फैसला

दिल्ली मेट्रो के बंद 6 स्टेशन खुलेंगे या नहीं? 18 मिनट में DMRC ने बदला फैसला

दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर को पीक आवर शुरू होने से पहले DMRC ने बंद पड़े मेट्रो स्टेशनों पर बड़ा ऐलान किया है. कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर 6 स्टेशन बंद किए गए थे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 12 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 12 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए 6 मेट्रो स्टेशन बंद किए थे. इसके बाद शाम 4.6 बजे सोशल मीडिया साइट एक्स पर DMRC के अधिकृत अकाउंट से जानकारी दी गई कि सभी बंद स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं.

हालांकि 18 मिनट बाद ही निर्णय बदल दिया गया. 4.24 बजे एक अन्य पोस्ट में DMRC ने कहा कि 6 बंद किए गए स्टेशनों को 5 बजे तक बंद रखा जाएगा और सुरक्षा संबंधी समीक्षा के बाद खोलने या बंद रखने पर विचार किया जाएगा. 

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DMRC ने पहले क्या कहा था?

इससे पहले शाम 4.6 बजे एक्स पर एक पोस्ट में डीएआरसी ने लिखा था- दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्ज़िट गेट अब खुल गए हैं. संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है.

 

 

सोमवार, 12 अक्टूबर को शाम 4.6 बजे DMRC की पोस्ट
सोमवार, 12 अक्टूबर को शाम 4.6 बजे DMRC की पोस्ट

कौन से 6 मेट्रो स्टेशन बंद हैं?

बता दें भारत निर्वाचन आयोग के  मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर सोमवार को दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर शाम चार बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहने का ऐलान किया था. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद थी.

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10 अक्टूबर को भी मेट्रो ने 45 स्टेशन बंद किए थे. जिन्हें बाद में शनिवार रात 10 बजे के बाद खोला गया था. कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम के तौर पर स्टेशन बंद किए गए थे. इन मेट्रो स्टेशनों को भी पहले तय किए गए समय से चार घंटे बाद शुरू किया गया था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Delhi News Jantar Mantar Dmrc CONGRESS CJP Protest Delhi Metro
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