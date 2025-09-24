दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने हाल ही में यात्रियों को चेतावनी दी है कि मेट्रो के अंदर रील, डांस क्लिप या किसी भी तरह का सोशल मीडिया वीडियो शूट करना अब सख्ती से प्रतिबंधित है. अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह नया नियम 14 सितंबर से लागू हुआ और अधिकारियों के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक पूरे मेट्रो नेटवर्क में इसे लागू कर दिया जाएगा.

हालांकि मेट्रो रेलवे एक्ट, 2002 में सीधे रील या वीडियो शूटिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन DMRC अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन या कोच के अंदर "उपद्रव पैदा करने" के नियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

क्यों उठाया गया यह कदम?

DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट संचार, अनुज दयाल का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो. उन्होंने बताया, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी की वीडियो शूटिंग के कारण दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो.”

साथ ही, DMRC ने एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है जिसमें यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने फोन पर तेज आवाज में संगीत बजाने से बचें. यह सब इस लिए ताकि मेट्रो यात्रा आरामदायक और सुरक्षित बनी रहे.

पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेट्रो तेजी से वायरल सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जगह बन गई है. कई लोग ट्रेन के अंदर नाचते, लिप-सिंक करते या स्टंट करते वीडियो बनाते हैं, जो ऑनलाइन काफी लोकप्रिय हो जाते हैं.

लेकिन यह लोकप्रियता हमेशा सकारात्मक नहीं होती. कई बार ऐसे वीडियो यात्रियों के लिए परेशानी और असुरक्षा का कारण बन जाते हैं. अप्रैल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति कोच के अंदर शराब पीते और उबला अंडा खाते हुए दिखा. वहीं, एक अन्य वीडियो में दो यात्रियों के बीच शर्टलेस झगड़ा देखा गया.

2023 में DMRC ने अपनी फ्लाइंग स्क्वॉड को भी निर्देश दिया था कि वे रील बनाने या आपत्तिजनक सामग्री शूट करने वाले यात्रियों पर नजर रखें. लेकिन इसके बावजूद वायरल वीडियो आते रहे, जो यह दर्शाता है कि पूरी तरह मैनेज करना आसान नहीं है.

नियमित यात्रियों का कहना है कि यह समस्या केवल सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित नहीं है. यह आराम और सुरक्षा से भी जुड़ी है.

DMRC यात्रियों के लिए कर रहा कोशिशें

अनुज दयाल ने कहा कि DMRC लगातार यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है. चाहे वह तेज संगीत पर रोक हो या वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध, इन पहल का मकसद मेट्रो यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है.

DMRC अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को समझाना और जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नियम बनाना. इसलिए ट्रेन में घोषणाओं के साथ सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.