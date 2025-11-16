लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए फिर से खुले, दिल्ली धमाके के बाद किए थे बंद

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके के बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने कड़े कदम उठाए थे. इस घटना के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से खोल दिया गया है. डीएमआरसी की ओर से जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रियों के लिए दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से खोल दिए गए हैं.

दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित यह स्टेशन ऐतिहासिक लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक इलाके सहित दिल्ली के कई प्रमुख स्थलों के लिए यात्रियों के लिए मुख्य है.

बता दें कि बीते सोमवार (10 नवंबर) वॉयलेट लाइन पर स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के बाहर एक कार में तेज धमाका हुआ था. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए है. यह धमाका इतना जोरदार था कि मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए. इस घटना के तुरंत बाद आसपास स्थित मेट्रो स्टेशनों पर भी एहतियातन कुछ समय के लिए एंट्री रोक दी गई थी.

बता दें कि लाल किले के पास हुए धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और क्षेत्र को घेराबंदी कर ली थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस के कोतवाली थाने के एसएचओ ने लाल किला को बंद करने के संबंध में एएसआई को पत्र लिखा था. उन्होंने अनुरोध किया था कि लाल किले को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए. इस पत्र में कहा गया था कि घटनास्थल पर क्राइम सीन की जांच अभी जारी है और सुरक्षा कारणों से परिसर को अस्थायी रूप से बंद रखना आवश्यक है. एसएचओ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एएसआई ने 15 नवंबर तक लाल किले को यात्रियों के लिए बंद किया था.