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दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर का है प्लान? पढ़ लें ये जरूरी अपडेट

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे दिवाली के दिन सफर करने से पहले बदले हुए समय को ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 06 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना थोड़ी बदली हुई टाइमिंग के हिसाब से बनानी होगी. 8 नवंबर (रविवार) को दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य दिनों के मुकाबले एक घंटे पहले बंद हो जाएंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने त्योहार को देखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया है. इसके तहत सभी मेट्रो लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय 10 बजे रवाना होगी. यह बदलाव एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू रहेगा.

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DMRC के मुताबिक, दिवाली की शाम होने वाले उत्सव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. आमतौर पर रविवार को मेट्रो की आखिरी ट्रेन रात 11 बजे अपने टर्मिनल स्टेशन से रवाना होती है, लेकिन इस बार यात्रियों को रात 10 बजे ही आखिरी ट्रेन मिलेगी. इसका मतलब है कि जो लोग दिवाली की शाम मेट्रो से कहीं जाने या घर लौटने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सामान्य दिनों के मुकाबले एक घंटे पहले सफर करना होगा. खास बात यह है कि रात 10 बजे का समय सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन के रवाना होने का है.

तीन मेट्रो लाइनों पर सुबह 6 बजे से शुरू होगी सेवा

दिवाली के दिन सिर्फ शाम की मेट्रो टाइमिंग में ही बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि तीन मेट्रो लाइनों पर सुबह की सेवा भी एक घंटे पहले शुरू होगी. रविवार को आमतौर पर पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर सुबह 7 बजे से मेट्रो चलती है, लेकिन 8 नवंबर को इन तीनों लाइनों पर सुबह 6 बजे से ही ट्रेन मिलनी शुरू हो जाएगी. यानी सुबह जल्दी सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा.

पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मजलिस पार्क/शिव विहार के बीच मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे शुरू होगी. वहीं, मैजेंटा लाइन के दो सेक्शन पर भी यही समय लागू रहेगा. इसमें बॉटनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क से दीपाली चौक के बीच मेट्रो सुबह 6 बजे से चलेगी. इसके अलावा ग्रे लाइन पर द्वारका से ढांसा बस स्टैंड के बीच भी सुबह 6 बजे से परिचालन शुरू हो जाएगा.

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी लागू होगा नया समय

DMRC के मुताबिक, रात में आखिरी ट्रेन के समय में किया गया बदलाव किसी एक लाइन तक सीमित नहीं है. यह दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी लागू होगा. ऐसे में एयरपोर्ट आने-जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को भी रात 10 बजे की आखिरी ट्रेन का ध्यान रखना होगा.

DMRC ने यात्रियों को दी सलाह

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे दिवाली के दिन सफर करने से पहले बदले हुए समय को ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं. खासकर रात के समय मेट्रो से घर लौटने वाले यात्री आखिरी ट्रेन के समय को लेकर पहले से जानकारी कर लें, ताकि उन्हें परेशानी न हो. मेट्रो सेवाओं की टाइमिंग या किसी अन्य अपडेट के लिए यात्री DMRC की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 06 Nov 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
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