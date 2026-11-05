दिवाली-छठ पर घर जाना मुश्किल, ट्रेनों में लंबी वेटिंग; बस किराया 6500 पार

दिवाली और छठ पर अपने घर पहुंचने की तैयारी कर रहे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस बार सफर आसान नहीं रहने वाला है. दिल्ली से घर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ में बुकिंग ही बंद हो चुकी है.

ऐसे में यात्रियों के पास निजी बस और फ्लाइट का विकल्प बचता है, लेकिन यहां भी बढ़े हुए किराये ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई रूटों पर ऐप आधारित एसी बसों का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले दो से तीन गुना तक पहुंच गया है.

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दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट का संकट

त्योहारी सीजन में दिल्ली से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर और जयनगर जाने वाले यात्रियों की मांग सबसे ज्यादा है. संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, तेजस, राजधानी, मगध एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में दीपावली और छठ के आसपास की तारीखों के लिए सीटें मिलना मुश्किल हो गया है. खासकर स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में टिकटों की मारामारी है.

कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण कन्फर्म टिकट की उम्मीद कम हो गई है, जबकि कुछ ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति बन चुकी है. विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है. दिल्ली से चलने वाली इस ट्रेन में 6 से 9 नवंबर तक थर्ड एसी श्रेणी में नो-रूम है. स्लीपर में 6 नवंबर को वेटिंग है, जबकि 7 और 8 नवंबर के लिए बुकिंग बंद कर दी गई है. इसके अलावा महानंदा और हमसफर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में भी बुकिंग बंद है. संपूर्ण क्रांति और तेजस एक्सप्रेस की एसी श्रेणियों में टिकट उपलब्ध नहीं हैं.

झारखंड और मुंबई जाने वालों की भी बढ़ी परेशानी

टिकटों की किल्लत केवल बिहार जाने वाले यात्रियों तक सीमित नहीं है. दिल्ली से रांची और हटिया जाने वाली ट्रेनों में भी कन्फर्म सीटों की मांग काफी बढ़ गई है. नई दिल्ली-रांची गरीब रथ, आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस और झारखंड संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है. मुंबई से हटिया जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में भी त्योहार के आसपास कई तारीखों पर सभी श्रेणियों में टिकट उपलब्ध नहीं हैं.

सरकारी बसें दे सकती हैं राहत, 300 से 800 रुपये तक किराया

निजी बसों और फ्लाइट के महंगे किराये के बीच सरकारी परिवहन सेवाएं यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प बनकर सामने आई हैं. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम और उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से सफर करना निजी सेवाओं के मुकाबले किफायती पड़ सकता है. आनंद विहार बस अड्डे से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए यूपीएसआरटीसी की बसें संचालित हो रही हैं. इनका किराया दूरी के हिसाब से करीब 300 से 800 रुपये तक है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिवाली और छठ के आसपास बसों के फेरे बढ़ाने की भी योजना है. पटना से दिल्ली के बीच बसों का निर्धारित किराया भी अलग-अलग श्रेणियों में तय है.

• नॉन-एसी सीटर: 1182 रुपये.

• नॉन-एसी स्लीपर: 1483 रुपये.

• एसी सीटर: 1318 रुपये.

• एसी स्लीपर: 1935 रुपये.

निजी एसी बसों में फ्लाइट जैसा डायनमिक किराया

ट्रेन में सीट नहीं मिलने के बाद बड़ी संख्या में यात्री ऐप आधारित निजी बस सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं. इसका सीधा असर किराये पर पड़ा है. इन बसों में भी विमान कंपनियों की तरह मांग के आधार पर किराया तय होता है. यानी जिस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती है, वहां टिकट की कीमत भी ऊपर चली जाती है. दिवाली और छठ के दौरान दिल्ली से पटना, भागलपुर, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर और देहरादून जैसे शहरों के लिए एसी बसों के किराये में भारी उछाल आया है.

6 नवंबर और 27 नवंबर के बाद के किराये की तुलना से इस बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

एसी स्लीपर बसों का किराया: 6 नवंबर बनाम 27 नवंबर के बाद

रूट 6 नवंबर का किराया 27 नवंबर के बाद

दिल्ली-गोरखपुर 5399-6409 रुपये, 3379-3599 रुपये

दिल्ली-लखनऊ 3530-4296 रुपये, 2990 रुपये

दिल्ली-आगरा 3793-4478 रुपये, 2219-2895 रुपये

दिल्ली-पटना 6,199-6,599 रुपये, 1599-1,999 रुपये

दिल्ली-भागलपुर 5709-5999 रुपये, 4099-4480 रुपये

आंकड़े साफ बताते हैं कि त्योहार के आसपास दिल्ली से पटना जाने के लिए एसी स्लीपर बस का किराया 6599 रुपये तक पहुंच रहा है. वहीं 27 नवंबर के बाद यही सफर 1599 से 1999 रुपये में उपलब्ध है.

रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का भरोसा

ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और टिकटों की कमी के बीच उत्तर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष ट्रेनों का विकल्प सामने रखा है. रेलवे का कहना है कि उसकी ओर से चलाई जा रही कई स्पेशल ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं. इनकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार साझा की जा रही है.उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, आने वाले दिनों में अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. यात्रियों की मांग को देखते हुए जरूरत पड़ने पर तत्काल ऑन-डिमांड स्पेशल ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी.

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